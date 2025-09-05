Torna il Grande Fratello ma con nuove regole: durerà di meno e con pochi concorrenti

La nuova edizione del Grande Fratello dovrebbe iniziare il prossimo 29 settembre e, a quanto pare, sarebbe già stato deciso il cast. A sostenerlo è stato Amedeo Venza, che sui social ha raccontato come il cast dovrebbe essere formato da 10 massimo 12 concorrenti e che la durata intera del reality non dovrebbe superare i tre mesi.

Già nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset, che si è tenuta a fine luglio, si era parlato di una edizione del Grande Fratello molto diversa dalle ultime, una sorta di “ritorno alle origini” del programma, quando partecipavano solo persone non famose e quando un concorrente eliminato restava tale, senza la possibilità di “reintegrarlo”. Ci saranno, quindi, tante nuove regole, così come al timone vedremo un volto nuovo nella storia di questo reality: Simona Ventura.

Quando inizia il nuovo Grande Fratello: tutto quello che si deve sapere

La stessa Simona Ventura aveva spiegato che il suo Grande Fratello sarebbe stato molto diverso dagli ultimi, che si sono contraddistinti per la lunghissima durata del programma e per un cast in continua evoluzione, con nuovi ingressi continui, ripescaggi, televoti improvvisati e chi ne ha più ne metta.

Il Grande Fratello dovrebbe tornare a quella “austerità” di una volta, quando il programma aveva protagonisti personaggi lontani dal mondo dello spettacolo e soprattutto dai social che, ricordiamo, agli esordi del reality non esistevano. Simona Ventura tra pochissimo tornerà in onda con la prima puntata del Grande Fratello e, in quell’occasione, presenterà il nuovo cast. In quest’edizione ci saranno molte novità, come quella del pubblico, che dovrebbe tornare all’esterno della casa negli appuntamenti serali, per accogliere il concorrente eliminato.

Il programma, inoltre, dovrebbe avere una durata che non supererà i 100 giorni, l’obiettivo è evitare che il pubblico si possa annoiare e dunque provare a risollevare gli ascolti di un programma che ha fatto la storia della televisione. Il cast dovrebbe essere rigorosamente “sconosciuto”, per cui non dovrebbero essere ammessi influencer e tiktoker e per evitare la presenza di personaggi anche minimamente noti, sembra che la produzione si sia impegnata moltissimo durante i casting. Inoltre, i concorrenti pare che non avranno contatto con l’esterno, come invece negli ultimi anni – tra sorprese, ingressi in casa o in studio lampo e altro – è avvenuto.

Mentre la prossima edizione del Grande Fratello pare che ormai abbia preso forma, sebbene tutte le novità le scopriremo soltanto con la prima puntata, sembra essere in forse l’edizione gold che ci sarebbe dovuta essere a gennaio. Si era parlato di una versione del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini, con i concorrenti che hanno fatto la storia del programma. Al momento, però, non ci sarebbe alcuna certezza riguardo la reale messa in onda di questa tipologia di format. Per ora, quindi, si potrà solo attendere la prima puntata del reality e vedere quanto questi cambiamenti piaceranno ai telespettatori.