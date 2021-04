Top 10 venerdì su Rai1, ecco squadre e ospiti della seconda puntata

E’ tornato venerdì in prima serata su Rai1 Top 10, il programma a tutto classifiche di cui è andata in onda una prima serie lo scorso anno a luglio con ottimi ascolti, tanto appunto da essere confermato anche in questa nuova stagione. Il programma diretto e condotto da Carlo Conti ha superato la prova dell’Auditel lo scorso anno e ora è stato promosso nel periodo di garanzia con una nuova serie .

Il programma prodotto in collaborazione con Banijay ha ottenuto nella puntata di venerdì il 16,65% di share a fronte del 21,09% (19,90% in sovrapposizione) dello spettacolo comico-musicale Felicissima sera diffuso da Canale 5 ed ora è pronto a tornare venerdì prossimo 30 aprile con una seconda emissione che annuncia ancora più forte.

TvBlog pubblica i componenti delle due squadre in campo la prossima puntata di Top 10 su Rai1 e che saranno formate da una parte da Leonardo Pieraccioni, Massimo Ceccherini e Rocco Papaleo, mentre dall’altra parte avremo in campo Diletta Leotta, Sabrina Salerno e Anna Tatangelo. Ospite musicale della seconda puntata di Top 10 di venerdì prossimo il cantautore Umberto Tozzi che ripercorrerà la sua lunga carriera musicale ricca di successi immortali, con ovviamente la classifica dei suoi brani più celebri. TvBlog anticipa tutto questo con un veloce Juke-box delle sue più celebri canzoni partendo dal mitico “Ti amo” del 1977, canzone che vinse il Festivalbar di quell’anno. Ecco video tratto proprio dalla finale della mitica manifestazione ideata da Vittorio Salvetti (qui lo vediamo mentre premia Tozzi):

Sempre dal Festivalbar ma nell’edizione del 1978 “Tu” :

Chiudiamo questo trittico preparatore alla puntata di venerdì di Top 10 con “Gloria” :

Appuntamento dunque a venerdì 30 aprile con la seconda puntata della seconda serie di Top 10 con Carlo Conti subito dopo Soliti ignoti ovviamente su Rai1.