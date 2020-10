Andrà in onda stasera alle 21.20 su Rai3 la prima puntata di Titolo V, nuovo talk show con la conduzione di Roberto Vicaretti e di Francesca Romana Elisei. TvBlog seguirà in liveblogging questo debutto.

Il titolo della trasmissione (di cui vi avevamo anticipato qualche giorno fa) deriva dal Titolo V della Costituzione, ovvero quella parte oggetto di una modifica nel 2001 che ha assegnato le competenze in materia di sanità alle Regioni e altre responsabilità ai sindaci. L’opinione pubblica se ne è accorta soprattutto ai tempi della pandemia da coronavirus, con presidenti di Regione che vanno ognuno per conto suo a suon di ordinanze.

Naturalmente Titolo V non potrà che essere un talk show sull’attualità, ma nelle intenzioni il leitmotiv sarà la riflessione sull’efficacia di questa riforma costituzionale. Caratteristica principale del programma è che Vicaretti condurrà dagli studi Rai di Milano, mentre la Elisei da Napoli.

Ricco il parterre di ospiti. Si comincia il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, Lucia Annunziata, Ferruccio De Bortoli, Giulio Tremonti, il costituzionalista firma de Il Sole 24 Ore Francesco Clementi e Marino Golinelli.

Laureato in Scienze politiche presso l’università di Perugia, Roberto Vicaretti ha iniziato la sua carriera con il mensile TamTam e successivamente cronista sportivo per Il Giornale dell’Umbria. Ha poi frequentato la Scuola di Giornalismo radiotelevisivo di Perugia ed è divenuto giornalista professionista nel 2008. Arrivato a RaiNews24, ha presentato la rassegna stampa e il talk show Studio 24. Nel 2020 ha condotto Agorà Estate, diventando la rivelazione della stagione a tal punto che il direttore di rete Franco Di Mare ha pensato a nuovi progetti per lui.

Francesca Romana Elisei è giornalista professionista del 2007. Esordisce alla redazione de Il Messaggero in Umbria e nel 2004 consegue il Master in Giornalismo Radiotelevisivo Rai a Perugia. Ha esperienze all’attivo per Repubblica, Giornale Radio Rai e Sky Tg 24. Nel 2007 collabora per Annozero di Michele Santoro. L’anno successivo è alla conduzione del Tg2, nel 2012 al Gr1, l’anno dopo a TG2 Insieme. Nel 2019 ha condotto la striscia di approfondimento in access prime time Tg2 Post.

COME VEDERE TITOLO V IN STREAMING

Sarà possibile vedere Titolo V in livestreaming su Raiplay sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.