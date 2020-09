Lei è stata fra le protagoniste di questa strana estate 2020 da poco andata in archivio. Il lei in questione è Elodie che con i suoi due pezzi Andromeda e Guaranà ha tenuto banco nella stagione appena terminata e che prossimamente potrebbe entrare nel cast di The voice senior assumendo il ruolo di coach.

Non solo musica, per Elodie questa estate ha coinciso anche con un deciso cambio di look, via al biondo platino per passare alle treccine rasta. Elodie dunque tiene banco in questo periodo ma forse terrà banco anche nei prossimi mesi, non solo sui social ma anche in televisione. Il suo nome è infatti in cima alla lista dei pretendenti al ruolo di coach della prima edizione di The voice senior, in onda su Rai1 fra novembre e dicembre.

L’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi in campo per un ruolo tutto da scrivere che la vedrebbe coach di persone molto più grandi di lei. Persone per la maggior parte assolutamente digiune per quel che riguarda il mondo dello spettacolo. Nella giuria di The voice senior ci dovrebbe essere anche Albano, usiamo il condizionale perché i contratti non sono stati ancora chiusi, nonostante lui l’abbia già annunciato . Sulla candidatura di Albano TvBlog è in grado di aggiungere qualcosa. Nel caso che la cosa si concretizzasse l’attempato cantante pugliese non sarebbe da solo in questo delicato ruolo.

Secondo le informazioni in nostro possesso Albano dovrebbe avere al suo fianco la figlia Jasmine. La stessa cosa accadde in una vecchia edizione di The Voice, quando Roby Facchinetti partecipò come coach insieme al figlio Francesco. Spruzzate dunque di vecchio e nuovo in questo nuovo programma diretto e condotto da Antonella Clerici. Ripetiamo che queste candidature devono essere ancora confermate nero su bianco e che i contratti non sono al momento ancora stati chiusi. Si attendono quindi conferme o novità nei prossimi giorni.