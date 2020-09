Al Bano torna a The Voice. Il cantante farà parte della giuria della versione Senior del talent, che (salvo slittamenti) sbarcherà a novembre su Rai1 con Antonella Clerici alla conduzione. L’ufficialità la dà Carrisi attraverso le pagine del settimanale Sogno, il settimanale dei fotoromanzi tornato da poco in edicola grazie a Sprea Editore. Ancora ignoti i nomi degli altri giudici che faranno parte della giuria, ma è da escludere il ritorno di J-Ax, già impegnato con All Together Now.

Al Bano svela anche di volersi presentare al Festival di Sanremo 2021 come concorrente, in quanto presenterà un brano per il Festival. Anche lo scorso anno avrebbe voluto partecipare alla kermesse in coppia con Romina Powers, ma fu lei a non accettare la gara: