The Voice Generations 2024: vincono Gino Scannapieco e sua figlia Noemi

La prima edizione di The Voice Generations è stata vinta da Gino Scannapieco, operaio napoletano di 42 anni, con la figlia Noemi di 18 anni. Hanno fatto parte del team Clementino.

Gino Scannapieco non è nuovo ai talent show, già in passato ha partecipato a due programmi. Ha partecipato alla prima edizione storica di X Factor nel 2008 entrando alla quinta puntata, per poi essere eliminato due settimane dopo, alla settima. Nel 2019 invece, ben 11 anni dopo, è stata la volta di All together now su Canale 5. Partecipò alla terza e quarta puntata della seconda edizione, arrivando in semifinale.

The Voice Generations 2024: il percorso di Gino Scannapieco e la figlia Noemi

Nel corso del primo appuntamento Gino e Noemi hanno cantato il loro cavallo di battaglia Vivo per lei di Andrea Bocelli e Giorgia. Per loro si girarono sia Arisa che Clementino, ma Gino e Noemi scelsero di entrare nel mini-team di Clementino insieme all’insegnante di canto Anna Danieli e la sua allieva Erika Chiericato.

Nella finalissima di The Voice Generations sono stati loro a dare il via alla gara esibendosi nella colonna sonora de La Bella e la bestia originariamente cantato da Gino Paoli e Amanda Sandrelli. Al momento della scelta, ogni singolo giudice ha potuto portare con sé solo una coppia o gruppo come super finalista. Clementino ha scelto Gino e Noemi che, ri-esibendosi per i cavalli di battaglia, hanno cantato nuovamente Vivo per lei.

Il pubblico in studio ha potuto votare per i quattro super finalisti premiando dunque l’operaio napoletano e sua figlia.

Clementino fa l’en-plein

La vittoria di Gino e Noemi in più consegna a Clementino il merito di aver vinto tutte e tre le versioni di The Voice da quando quest’ultimo è coach. Nel 2023 ha vinto The Voice Senior portando alla vittoria Maria Teresa Reale. Sempre nel 2023 è stata la volta di The Voice Kids, la seconda edizione dello scorso autunno è stata vinta dal suo Simone Grande.