The Golden Bachelor, Real Time: dove vederlo, cos’è, conduttore

A febbraio 2025, andrà in onda la prima edizione italiana di The Bachelor, famoso dating show statunitense. La versione italiana ha come titolo The Golden Bachelor – Non è mai troppo tardi per innamorarsi, andrà in onda su Real Time e vedrà alla conduzione Ascanio Pacelli.

The Golden Bachelor è un programma realizzato da Fremantle Italia per Warner Bros. Discovery.

Di seguito, tutti i dettagli.

The Golden Bachelor: dove vederlo

La prima edizione del dating show andrà in onda a partire da mercoledì 19 febbraio 2025 su Real Time, canale 31 del digitale terrestre, alle ore 21:30.

The Golden Bachelor: quante puntate sono

La prima stagione del dating show è composta da 8 episodi dalla durata di 75 minuti ciascuno.

The Golden Bachelor: cos’è

The Bachelor, il format da cui è tratto The Golden Bachelor – Non è mai troppo tardi per innamorarsi, è un dating americano storico che va in onda sulla ABC da oltre vent’anni.

Il format è incentrato sulla figura del golden bachelor, un affascinante e inguaribile romantico over 60 che decide di rimettersi sentimentalmente in gioco per avere una nuova possibilità di innamorarsi. Grazie al programma, il bachelor incontrerà 16 ladies e avrà modo di approfondire la conoscenza di ciascuna in una villa, anche attraverso dei single dates ossia degli appuntamenti esclusivi.

Al termine di ogni episodio, per alcune ladies, l’esperienza finirà: durante la cerimonia delle rose, infatti, il bachelor dovrà assegnare una rosa ad ogni signora che desidera tenere ancora in gioco. Nelle fasi finali del programma, invece, il cerchio delle ladies si stringerà sempre di più, fino a quando, nella penultima puntata, ne rimarranno solo 3. A quel punto, il bachelor avrà la possibilità di conoscere più a fondo il loro mondo, passando del tempo con parenti e amici delle signore rimaste. Anche questa puntata si chiuderà con una scelta che decreterà le due ladies finaliste. Nell’ultima puntata, il bachelor partirà separatamente con ciascuna di loro per una sorta di “luna di miele”, prima della scelta finale, quando, con l’omaggio dell’iconica rosa golden, deciderà chi sarà la sua compagna.

The Golden Bachelor: conduttore

Il conduttore della prima edizione italiana di The Golden Bachelor è Ascanio Pacelli.

Ascanio Pacelli è diventato popolare grazie alla quarta edizione del Grande Fratello, andata in onda nel 2004.

Negli ultimi vent’anni, ha preso parte ai seguenti programmi televisivi: Real Fighters, Il mio migliore amico, Il treno dei desideri, Una valigia per due, Better Magazine e Sky Golf Club. Ha anche recitato nelle fiction I Cesaroni e Dov’è mia figlia?.

Il compito di Ascanio Pacelli sarà quello di accompagnare il bachelor in questa sua avventura, sostenendolo e dandogli consigli.

The Golden Bachelor: streaming, discovery+

Le puntate della prima stagione saranno disponibili in anteprima streaming sulla piattaforma discovery+.