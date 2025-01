Teo Mammucari: “Tornerò con Lo Spaesato, voglio concentrarmi su quello. Ho amato tantissimo una donna con cui ho chiuso la storia due mesi fa per scelte private e personali di cui non ho parlato a Belve e non voglio parlare adesso”

Teo Mammucari a TvBlog: “Tornerò con Lo Spaesato, più forte di prima. Voglio proteggere la mia ex, che non fa parte del mondo dello spettacolo”

“Tornerò più forte di prima con Lo Spaesato su Rai 2. Voglio concentrarmi su quello”. Teo Mammucari rompe il silenzio e a TvBlog rilascia le prime dichiarazioni pubbliche del 2025, annunciando la volontà di riaffacciarsi in televisione con la trasmissione che tanti elogi aveva raccolto lo scorso autunno. Una seconda stagione che ad oggi non ha una data certa, ma che prevedrebbe otto episodi, come dichiarato nelle passate settimane dallo stesso conduttore.

Nel frattempo, però, viene confermato lo stop dello show teatrale. Con ‘Appuntamento al Buio’ si sarebbe dovuto esibire a Padova il 3 gennaio, a Verona il 4, a Milano l’8, a Roma il 22, a Varese il 31, a Bologna l’8 febbraio, a Torino il 26, a Firenze il 7 marzo, a Terracina il 15, a Aprilia il 29 e a Napoli il 18 aprile.

“Mi sono fermato per quattro mesi per scelta personale legata ad una mia ex con cui ho finito una storia qualche tempo fa”, dice Mammucari. “Tuttavia, continuano a scrivere eresie, parlando di altre cose. Ho amato tantissimo una donna con cui ho chiuso la storia due mesi fa per scelte private e personali di cui non ho parlato a Belve e non voglio parlare adesso”.

L’attore cita quindi l’avventura a Ballando con le stelle, risalente all’autunno del 2023: “Da Milly Carlucci parlai del mio passato privato di cui sono fiero per la forza che mi ha dato ad affrontare il mio presente, ma di coinvolgere altre persone che non fanno parte di questo mondo dello spettacolo non ho voglia. Ma soprattutto credo sia giusto proteggere chi non vuole farne parte. Ho dato la mia parola e la manterrò, proteggerò la privacy di questa persona, anche se continuo a vedere che scrivono altro. Ho sempre e solo fatto spettacolo e non metterò mai in mezzo altre persone a cui ho dato la mia parola e che fanno dignitosamente altro nella vita. Ripeto, tornerò più forte di prima ma per occuparmi solo ed esclusivamente del mio lavoro. Auguro buon anno a tutti”.