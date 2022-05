Gli Internazionali BNL d’Italia 2022 di Tennis sono la 79esima edizione del torneo più importante di tennis che si gioca in Italia, valido per i circuiti ATP World Tour Masters 1000 e WTA 1000.

L’anno scorso, il torneo singolare maschile e quello femminile sono stati vinti rispettivamente da Rafael Nadal e Iga Świątek.

Per quanto riguarda il torneo maschile, saranno 6, i tennisti azzurri che prenderanno parte al torneo: Jannik Sinner, Fabio Fognini, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Francesco Passaro e Matteo Arnaldi.

Tra i protagonisti annunciati, troviamo anche Novak Djokovic, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev, Andrej Rublev, Alexander Zverev, Casper Ruud, Hubert Hurkacz, Felix Augere-Aliassime e Cameron Norrie.

Il torneo andrà in onda integralmente su Sky mentre il meglio andrà in onda anche in chiaro su Mediaset.

Tennis, Internazionali d’Italia 2022 in diretta: quando inizia

La 79° edizione degli Internazionali d’Italia si giocherà al Foro Italico di Roma, dall’8 al 15 maggio 2022.

Tennis, Internazionali d’Italia 2022 in diretta: Sky

Di seguito, la programmazione Sky dedicata agli Internazionali BNL d’Italia, giornata per giornata:

Domenica 8 maggio

dalle 11 alle 18

1° giornata

Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

dalle 18 alle 18:30

Studio Tennis

Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Lunedì 9 maggio

dalle 11 alle 21

2° giornata

Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

dalle 11 alle 18:30

2° giornata

Sky Sport Uno e in streaming su NOW

dalle 18:30 alle 19

Studio Tennis

Sky Sport Uno e in streaming su NOW

dalle 19 alle 21

2° giornata

Sky Sport Uno e in streaming su NOW

dalle 21 alle 21:30

Studio Tennis

Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

ore 21:30

Roma – The Insider

Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Martedì 10 maggio

dalle 10 alle 23

3° giornata

Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

dalle 11 alle 18:30

3° giornata

Sky Sport Uno e in streaming su NOW

dalle 18:30 alle 19

Studio Tennis

Sky Sport Uno e in streaming su NOW

dalle 19 alle 21

3° giornata

Sky Sport Uno e in streaming su NOW

dalle 23 alle 23:30

Studio Tennis

Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

ore 23:30

Roma – The Insider

Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Mercoledì 11 maggio

dalle 11 alle 21

4° giornata

Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

dalle 11 alle 18:30

4° giornata

Sky Sport Uno e in streaming su NOW

dalle 18:30 alle 19

Studio Tennis

Sky Sport Uno e in streaming su NOW

ore 21

Studio Tennis

Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

ore 21:30

Roma – The Insider

Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Giovedì 12 maggio

dalle 11 alle 21

Ottavi di finale

Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

dalle 11 alle 18:30

Ottavi di finale

Sky Sport Uno e in streaming su NOW

dalle 18:30 alle 19

Studio Tennis

Sky Sport Uno e in streaming su NOW

dalle 21 alle 21:30

Studio Tennis

Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

ore 21:30

Roma – The Insider

Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Venerdì 13 maggio

ore 11

1° quarto di finale

Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

ore 13

2° quarto di finale

Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

ore 15

3° quarto di finale

Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

ore 17

Studio Tennis

Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

ore 20

Studio Tennis

Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

ore 20:30

4° quarto di finale

Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

a seguire

Studio Tennis

Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

ore 23

Roma – The Insider

Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Sabato 14 maggio

ore 14

Studio Tennis

Sky Sport e in streaming su NOW

ore 14:30

1° semifinale

Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

a seguire

Studio Tennis

Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

ore 19

Studio Tennis

Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

ore 19:30

2° semifinale

Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

a seguire

Studio Tennis

Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

ore 22

Roma – The Insider

Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Domenica 15 maggio

ore 15:30

Studio Tennis

Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

ore 16

Finale

Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

a seguire

Studio Tennis

Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

ore 21

Roma – The Insider

Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Tennis, Internazionali d’Italia 2022 in diretta su Mediaset

Per quanto riguarda la tv in chiaro, il meglio degli Internazionali BNL d’Italia sarà disponibile sulle reti Mediaset, 20 e Italia 1.

Da lunedì 9 a venerdì 13 maggio, è previsto un match al giorno, in day time, sul canale 20.

Sabato 14 e domenica 15 maggio, andranno in onda la semifinale e la finale, in diretta e in chiaro su Italia 1.

La telecronaca sarà a cura di Giampaolo Gherarducci e Riccardo Trevisani, con il commento tecnico di Francesca Schiavone.

Da Roma, Lucia Blini condurrà il prima e il dopo le partite, con ospite Francesca Schiavone. Federico Mastria sarà l’inviato sui campi per interviste e commenti.

Tennis, Internazionali d’Italia 2022: streaming gratis

I match che andranno in onda sulle reti Mediaset saranno disponibili in streaming su SportMediaset e su Mediaset Infinity, dove sarà possibile anche recuperarli in un secondo momento.