Tennis, Atp Montpellier, Nardi-Damm oggi in TV: orario e dove vederla

Luca Nardi batte Cobolli e approda a sorpresa ai quarti di finale dell’Atp 250 di Montpellier dove affronta lo statunitense Martin Damm: orario, dove vederla in TV su Sky e streaming.

Luca Nardi continua la sua corsa all’Atp 250 di Montpellier e oggi pomeriggio scenderà in campo per i quarti di finale contro lo statunitense Martin Damm. Il tennista marchigiano, reduce dalla convincente vittoria per 6-2 6-3 contro l’amico e connazionale Flavio Cobolli, va a caccia della prima semifinale stagionale.

Il match è in programma nel pomeriggio di oggi – seconda partita del calendario, non prima delle 16.30 circa – alla Park&Suites Arena di Montpellier. Sarà la prima volta in assoluto che i due si affrontano nel circuito Atp.

Nardi in fiducia dopo il successo su Cobolli

La prestazione offerta ieri dal 22enne pesarese contro la seconda testa di serie del torneo è stata di alto livello. Nardi ha dominato il match dall’inizio alla fine con un tennis brillante e pulito, mettendo in difficoltà Cobolli soprattutto con il rovescio e chiudendo con il 74% di punti vinti con la prima di servizio.

Con questa vittoria, il marchigiano è virtualmente rientrato nella top 100 del ranking Atp al numero 97, tornando a vincere due partite consecutive a livello Atp per la prima volta dallo scorso agosto a Cincinnati.

L’avversario: Martin Damm, sorpresa del torneo

Dall’altra parte della rete Martin Damm, 22enne statunitense classe 2003, rappresenta la vera sorpresa del torneo. L’americano sta vivendo la settimana migliore della sua carriera. Numero 160 del mondo, Damm ha raggiunto per la prima volta i quarti di finale di un torneo Atp 250 eliminando negli ottavi l’esperto spagnolo Roberto Bautista Agut con un netto 6-1 6-3.

Damm è un tennista potente, con un’altezza dominante che gli permette di esprimere un gioco aggressivo forte di un servizio potente che diventa il suo vero punto di forza. Ha costruito buona parte della sua reputazione nel circuito junior e ora sta cercando di fare il definitivo salto di qualità tra i professionisti. La sua vittoria contro Bautista Agut ha dimostrato che può competere con giocatori di esperienza quando trova il suo tennis migliore.

Un match equilibrato

Il confronto si preannuncia interessante: Nardi parte favorito grazie al ranking più alto e alla maggiore esperienza a livello Atp, ma Damm arriva all’appuntamento galvanizzato dalla vittoria negli ottavi e con la voglia di stupire ancora. Il pesarese dovrà imporre il suo ritmo da fondo campo e sfruttare l’esperienza nei momenti chiave, mentre l’americano punterà su potenza e aggressività per mettere sotto pressione il servizio dell’italiano.

Dove vederla in TV e streaming

Il match Nardi-Damn sarà trasmesso in diretta su Sky Sport, con la possibilità per gli abbonati di seguirlo anche in streaming attraverso Sky Go e NOW. Diretta streaming disponibile anche su TennisTV, la piattaforma ufficiale dell’Atp Tour, e sul sito e app di bet365.