Temptation Island, Raffaella Mennoia replica all’appello di Rita De Crescenzo

Negli ultimi giorni, sui social, è tornato in auge un video pubblicato, un mese fa, su Tik Tok e Instagram con protagonista Rita De Crescenzo. La tiktoker, nel filmato, ha chiesto alla produzione di ‘Temptation Island‘ di poter prendere parte al viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia assieme al marito Sasà:

“Desidero fare un annuncio. Io e il mio consorte sogniamo di partecipare a Temptation Island. C’è qualcuno che può aiutarmi? Io e il mio coniuge vogliamo prendere parte al programma. Dopo circa 30 anni di vita matrimoniale vorremmo metterci alla prova per testare la solidità del nostro legame. C’è qualcuno che può aiutarci? Egregio signor Pier Silvio Berlusconi, mi appello a lei, magari può fare qualcosa. Non sono riuscita ad accedere alla casa del Grande Fratello, ma spero di prendere parte a questa trasmissione estiva. Prometto di dare il massimo e garantisco una buona riuscita televisiva. lei si immagini mio marito Salvatore negli stessi alloggi di procaci signorine… Chissà cosa potrebbe accadere. Mi piacerebbe metterlo alla prova. Per quanto mi riguarda, potete circondarmi da cento tentatori. Quello che mi interessa è scrutare le reazioni del mio sposo al centro delle attenzioni di queste tentatrici vigorose ed esuberanti. Io e mio marito siamo prontissimi, spero che qualcuno prenda in carico questo mio accorato appello”

Raffaella Mennoia di Temptation Island replica a Rita De Crescenzo

A distanza di settimane, l’appello è stato raccolto, sui social, da una delle autrice del programma, Raffaella Mennoia che, su Instagram, ha fatto pervenire la risposta alla De Crescenzo:

la redazione al reel di rita de crescenzo

buonasera pic.twitter.com/3NjaubJ4D8 — TotalmenteTrash || pokè melodrama era (@TotallytvTrash) September 7, 2024

“Se la signora non fosse sposata può fare la richiesta a wittytv”

Ovviamente il regolamento di ‘Temptation Island’, fin dagli arbori, prevede che le coppie non siano sposate e che non abbiano figli in comune.

Oggi, Filippo Bisciglia, protagonista di una lunga intervista a ‘Verissimo’, ha raccontato un aspetto inedito del programma che coinvolge anche la produttrice Maria De Filippi:

“Maria De Filippi mi ha chiesto di guardarlo insieme, le ho detto no, non si può fare, devo stare da solo, per scaramanzia. Poi prima della puntata scrivo a Maria “Mexxa mexxa mexxa” e lei deve rispondere “Mexxa” ma con tre puntini. Una volta ha messo 4 puntini, me l’ha riscritto con tre”