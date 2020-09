Ecco cosa è successo nella puntata del 23 settembre 2020:

00.43 Finisce così la puntata. Mercoledì prossimo scopriremo se Anna ha accettato il nuovo falò con Gennaro e conosceremo la nuova coppia, formata da Francesca e Salvo.

00.39 Gennaro attende di sapere se Anna ha accettato il nuovo falò. Pubblicità.

00.36 Si torna da Gennaro e Anna. Lui chiede un falò di confronto straordinario, dopo alcuni giorni dall’ultimo incontro con Anna. Lui: “In una settimana non puoi smettere di amare una persona. Dobbiamo venirci incontro e imparare a dialogare in maniera differente. Mi è mancata. Mi è mancata lei, in tutto, nei suoi pregi e nei suoi difetti. Mi è mancata tanto. Immaginarmi fuori senza di lei è un po’ perdere un pezzo di me. Fa male“.

00.33 Per Nadia nessun video.

00.32 Serena: “Non voglio più il rapporto di prima. Quello che ha lui è un problema. Volevo affrontarlo con lui, non l’ho mai lasciato da solo, ma ora c’è un limite“.

00.30 Davide: “Mi dà fastidio che metta i pantaloncini corti in palestra. Lei è mia. A lei piace farsi vedere (…) lei attira attenzione, si può anche essere aperti, ma dovrebbe mantenere la compostezza da donna“.

00.29 Falò di Serena: “Io sto bene, la mancanza la sto sentendo poco“. Video per lei.

00.25 Davide non si dà pace e pensa di chiedere il falò di confronto anticipato.

00.20 Serena flirta con Ettore.

00.14 Video per Davide, ma prima la pubblicità.

00.07 E poi ecco Antonio e Nadia. Video per lui. Nadia: “Non mi lascia vivere, è stressante“.

23.52 Intanto si passa a Serena e Davide.

23.48 Gennaro se ne va. E lei piange. La Marcuzzi annuncia che il loro viaggio nei sentimenti, in realtà, continuerà.

23.44 Gennaro: “Io ti volevo sposare“. Anna: “Io in questa coppia mi sento l’oggetto“. Poi chiede scusa alla famiglia di Gennaro.

23.43 Gennaro e Anna continuano a litigare parlando di soldi.

23.38 Gennaro ad Anna: “Per me attualmente vali sotto zero, prima ti amavo alla follia“.

23.36 Gennaro ad Anna: “Tu per me non ci sei stata mai! Zero“.

23.35 Gennaro: “Sì, è vero, l’ho detto parassita… lo penso! Ma tu che fai nella vita? Dovresti studiare e hai fatto un esame! Non sei una donna”

23.34 Anna a Gennaro: “Mi hai fatto mancare la dignità, mi hai fatto sentire un burattino“.

23.32 Inizia il falò di confronto. Anna si sente umiliata perché Gennaro l’ha fatta passare per arrampicatrice sociale e parassita.

23.24 Gennaro furioso, alla fine scoppia a piangere e cambia di nuovo idea: ok al falò di confronto.

23.21 Adesso è Gennaro a non voler fare il confronto: “Mi fa proprio schifo di vederla!“.

23.18 La Marcuzzi torna da Anna e comunica che Gennaro ha deciso di andarsene. Lei accetta di vederlo.

23.15 Gennaro torna nel villaggio e si sfoga coi colleghi: “Ogni volta che mi lascia, io rinasco“.

23.14 Gennaro: “Deve venire assolutamente, altrimenti vado io. Deve venire! Non posso andare io lì? E allora me ne vado da solo!”

23.12 Anna: “Falò di confronto immediato? Non ne ho voglia! Ma chi caxxo lo vuole vedere!”

23.10 Gennaro: “Mettere la famiglia in mezzo è brutto, i miei non se lo meritano. Sentire tutto questo schifo è una botta, provo vergogna per lei“. Falò di confronto immediato!

23.08 Anna durissima sulla famiglia di Gennaro: “Lui non ha un’educazione, i genitori gli hanno insegnato zero, valori zero. Il fallimento sono anche i genitori“.

23.05 Anna su Gennaro: “Ha speso 900 euro per lui, io avevo una maglietta da 5 euro, ha chiesto di fare due conti separati“. Lui commenta: “Non è compito mio darti da mangiare”

23.04 Gennaro: “Sono arrivato ad una conclusione, ho deciso di chiedere un falò di confronto“. Prima però un video per lui.

22.59 Il falò di Gennaro, dopo la pubblicità.

22.56 Il commento di Anna: “Sono molto delusa“.

22.53 Ballo molto ravvicinato tra Gennaro e Giulia. E poi bagno insieme alle 4 di notte.

22.48 Gennaro sulla single Giulia: “Voglio una donna così al mio fianco“. Su Anna, invece: “Lei non mi fa stare bene“.

22.44 Gennaro: “Io voglio il falò. Non voglio avere più niente a che fare con una persona del genere“.

22.36 Gennaro fa intendere che Anna sia interessata ai suoi soldi: “Ma tu pensi che io guadagno i soldi per te?“. Intanto Anna si avvicina a Mario.

22.28 Si passa a Gennaro e Anna. Pubblicità.

22.23 Nello: “Se vedo un altro video del genere, succede davvero un casino“.

22.22 Nello: “Non ho mai visto lei così. Non ce la faccio a parlà. Sta facendo cose che io non sto facendo. Si fa abbracciare, boh!”

22.21 Giochi molto fisici tra Antonio e Carlotta.

22.18 Bacio sulla spalla di Antonio a Carlotta.

22.17 Nello: “In certi momenti penso che (Carlotta, Ndr) mi manca“. Video per lui.

22.16 Falò di Alberto, che si definisce “sereno“. Niente video per lui.

22.11 Il commento di Speranza dopo il secondo video: “Per me può anche bastare. Basta. Non ho parole. Veramente sta fuori di testa. Sono sconvolta“. E chiede alla Marcuzzi un falò di confronto anticipato. Ma, poi, convinta dalle altre fidanzate e dalla Marcuzzi, si prende del tempo.

22.08 Altro video per Speranza, con Alberto che infila un anello al dito di Nunzia. Che poi lo spoglia.

22.06 Alberto molto vicino a Nunzia. Speranza: “Dimostra l’uomo piccolo che è. Se vuoi che questa storia abbia una fine, tu in qualsiasi modo lo trovi. Non dovevi venire qui per dire questo. Sono sconvolta dagli atteggiamenti, allora tu sei finto. Sei sempre stato finto“.

22.00 Si passa al falò di Speranza: “Non mi aspettavo che Alberto potesse parlare così di me. Provo schifo“.

21.54 Carlotta su Nello: “Si vede che gli piace Benedetta“.

21.52 Falò di Carlotta. Al chiuso (evidentemente causa pioggia in quei giorni di registrazione).

21.50 Si passa a Carlotta e Nello.

21.45 Si parte dalla coppia formata da Speranza e Alberto. Per lui, lei è “l’antidonna“.

21.42 La Marcuzzi annuncia che in questa puntata “una delle coppie vivrà un momento turbolento” e che ci sarà un arrivo a sorpresa con una barca.

21.41 Inizia la puntata.

Questa sera, mercoledì 23 settembre 2020, su Canale 5 andrà in onda in prime time la seconda puntata della nuova edizione di Temptation Island, con Alessia Marcuzzi conduttrice. Blogo la seguirà in liveblogging.

Dopo l’uscita della coppia formata da Amedeo e Sofia, che hanno deciso di abbandonare insieme il programma, le cinque coppie che continuano il loro viaggio nei sentimenti sono: Alberto e Speranza, Anna e Gennaro, Carlotta e Nello, Nadia e Antonio e Serena e Davide.

La prima puntata è terminata con la richiesta di Gennaro di incontrare Anna – sua fidanzata da sei anni – in un falò di confronto anticipato. Anna incontrerà Gennaro al falò? Cosa decideranno di fare? Uscire insieme e proseguire la loro storia d’amore o i molti dubbi e le incomprensioni porteranno alla separazione?

Il programma, prodotto da Fascino P.g.t per Mediaset, è a cura di Raffaella Mennoia e Fabio Pastrello. Produttore esecutivo Paola Di Gesu. Firma la regia Andrea Vicario.