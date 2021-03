Temptation Island, Manila Nazzaro a Pietro Delle Piane: “Se hai recitato hai fatto male ad Antonella Elia e a te stesso”

Alcuni personaggi che hanno preso parte a ‘Temptation Island’ hanno commentato, sui social, le esternazioni di Pietro Delle Piane a ‘Live non è la d’Urso’ che hanno spinto Barbara d’Urso a prendere le distanze in diretta tv e mosso la Fascino ad agire per vie legali.

Manila Nazzaro che, la scorsa estate, assieme al fidanzato Lorenzo Amoruso, ha partecipato al docureality di Canale 5 (nella stessa edizione di Delle Piane e Antonella Elia), ha condannato le frasi dell’attore su Twitter ed Instagram:

La speaker radiofonica, poi, ha ribadito la propria vicinanza e “stima per un gruppo di lavoro eccezionale”.

Anche Damiano Coccia, conosciuto dal popolo del web come Er Faina, nelle sue Instagram Stories, ha attaccato, alla sua maniera, il doppiatore, smentendo l’esistenza di un copione per le coppie. Lo youtuber e la fidanzata Sharon Macrì hanno affrontato il viaggio nei sentimenti nel 2019, durante la seconda stagione autunnale, della versione vip, affidata ad Alessia Marcuzzi:

Quindi, a me, avrebbero dato un copione, me lo sarei studiato e, poi, l’avrei messo in pratica. Ma sarei un fenomeno. E’ strano perché, dopo Temptation Island, Brad Pitt non mi ha chiamato. Quantomeno un whatsapp di Bradley Cooper me lo sarei aspettato. Bella recita ho fatto… Le cazzate che dicono… Se lo possiamo rifare e me lo ridate il copione, non mi faccio solo due puntate ma qualcuna di più…