Temptation Island: ex protagonista è stata una corteggiatrice di Uomini e Donne (video)

Molte volte, il web è una fucina di notizie inedite. Nelle scorse ore, infatti, è apparso un video, risalente al 2018, in cui Jenny Guardiano, uscita dal viaggio dei sentimenti di ‘Temptation Island’ assieme al fidanzato Tony Renda, ha fatto il suo debutto in tv.

L’ex protagonista del docureality di Canale 5, come testimonia il filmato postato da Deianira Marzano, sei anni fa, è sbarcata alla corte di Maria De Filippi per corteggiare Nicolò Brigante. La scelta del tronista di ‘Uomini e Donne‘, però, allora ricadde su Virginia Stablum.

Nelle scorse settimane, sicura dei sentimenti ricambiati del compagno, Jenny è intervenuta, a spada tratta, sui social, per difendere Tony dagli attacchi degli haters:

“Sono due mesi che leggo commenti di body shaming sul mio ragazzo, intanto vi voglio rassicurare che a lui non gliene frega niente, si fa una grossa risata o nemmeno li legge. Seconda cosa: quanta cattiveria! Ma perché? E soprattutto perché su un uomo si può fare e su una donna se dici “sei bassa, grassa o brutta” no? E allora parte la sensibilizzazione sull’argomento. Non capisco, anche un uomo ha dei sentimenti. Ma tanto a lui non interessa. E comunque la bellezza sta dentro, non fuori. Ignoranti!”

La ragazza siciliana, forse esasperata dai giudizi negativi nei confronti del fidanzato, più volte, ha rispedito al mittente, le critiche feroci di qualche internauta che ci è andato giù pesante dopo la loro partecipazione a ‘Temptation Island‘:

“Intanto non è BRUTTO, punto primo! Seconda cosa: sensibilità pari a 0. Vi battete tanto per non fare body shaming ma sono 3 mesi che lo insultate per l’aspetto fisico. Ora mi avete rotto! I brutti siete voi e la vostra cattiveria!”

Lontano dalle telecamere, la loro storia d’amore prosegue a gonfie vele. I due innamorati, in tutte le uscite pubbliche, sono inseparabile. Jenny marca stretto Tony durante le sue serate di lavoro in discoteca. Primi piccoli passi per l’altare?