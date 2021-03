Temptation Island, Filippo Bisciglia contro Pietro Delle Piane: “Ci sono rimasto troppo male”

Dopo la presa di posizione, in diretta, ieri sera, a ‘Live non è la d’Urso’, dopo le esternazioni di Pietro Delle Piane su ‘Temptation Island’ ed il comunicato ufficiale della Fascino che produce il docureality di Canale 5, qualche ora fa, su Instagram, è intervenuto Filippo Bisciglia che, conduce la trasmissione, con successo, da sette stagioni.

Il giorno dopo il falò di confronto ti sono stato vicino, ricordi? Abbiamo parlato abbastanza, eri in piscina, ti dispiaceva, piangevi per il comportamento che avevi adottato durante Temptation Island. Mi hai detto più volte “Filippo, ho sbagliato, mi spiace tanto per Antonella. L’ho fatta soffrire, non mi sono regolato”. Quando ieri sera ti ho sentito dire “ho recitato un copione” ci sono rimasto troppo male. Anche le tue lacrime erano un copione? Sarebbero state molto più belle queste frasi ieri sera, perché raccontano un Pietro migliore, un Pietro vero.

L’attore calabrese e la fidanzata Antonella Elia hanno partecipato all’ottava edizione del viaggio dei sentimenti, in onda la scorsa estate. La coppia uscì dal programma da single perché l’ex opinionista del ‘Grande Fratello Vip 5’ non aveva perdonato al compagno alcune mancanze di rispetto all’interno del villaggio. A distanza di mesi, tra alti e bassi, i due innamorati si sono ricongiunti nell’ascensore di ‘Live’ con la promessa di ricominciare da capo e piantare le solide basi per un lungo futuro assieme. Durerà?!