Temptation Island, Fascino denuncia Pietro Delle Piane: il comunicato ufficiale

Le parole, pronunciate da Pietro Delle Piane, ieri sera, a ‘Live Non è la d’Urso’ (“A Temptation Island ho recitato un ruolo”), hanno avuto un imponente eco. Dopo la presa di posizione di Barbara d’Urso, stamattina, sui social, è arrivato il comunicato ufficiale della Fascino. La società, che produce il docureality di Canale 5, ha deciso di agire per vie legali contro il fidanzato di Antonella Elia:

La Società Fascino PGT apprese le dichiarazioni rese dal Sig. Pietro Delle Piane in merito alla Sua partecipazione a “Temptation Island” nel corso della trasmissione “Live non è la D’urso“, andata in onda ieri 14 marzo 2021 e dal seguente contenuto: ”E’ uno show, non è la vita. Lì ho recitato un ruolo”, contesta fermamente la veridicità di tale grave esternazione che mette in dubbio l’autenticità del programma “Temptation Island”. La Fascino PGT informa quindi, di aver dato mandato ai propri legali al fine di tutelare l’immagine ed il buon nome della società stessa. La società Fascino si dichiara dispiaciuta nel dover dare mandato ai propri legali nei confronti del signor Pietro Delle Piane ma lo ritiene necessario a difesa del proprio lavoro e nel sacrosanto rispetto del numeroso pubblico che segue il programma. Rimane lo stupore di vedere per l’ennesima volta tutto questo all’interno di programmi Mediaset con per altro tardive precisazioni arrivate solo dopo aver appreso dell’imminente denuncia.

Dopo l’ospitata nel salotto domenicale di ‘Live’, l’attore ha cercato di correre ai ripari, sui propri social, spiegando i motivi delle sue esternazioni:

Sono appena tornato dal programma Live non è la d’Urso. Volevo fare chiarezza su una cosa proprio per non creare polemiche. Ho detto: ‘Ho recitato a Temtpation Island’ nel senso che ho recitato per fare ingelosire Antonella. E mi riferivo al momento in cui ho portato le ragazze nell’angolo buio della casa dove non c’erano le telecamere facendo credere chissà che cosa. Mi riferivo anche al fatto che non si giudica una persona, in un programma televisivo dove si fa comunque spettacolo.