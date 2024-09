Questa sera, martedì 17 settembre 2024, andrà in onda su Canale 5, la seconda puntata della dodicesima edizione di Temptation Island, il docu-reality narrato da Filippo Bisciglia.

Temptation Island è un programma realizzato da Fascino P.G.T. per Mediaset, a cura di Raffaella Mennoia. La regia è firmata da Andrea Vicario.

Temptation Island, seconda puntata 17 settembre 2024: anticipazioni

Nella puntata di questa sera, assisteremo al prosieguo del viaggio dei sentimenti delle 7 coppie che hanno deciso di mettere alla prova la loro relazione in questa dodicesima edizione di Temptation Island, che è arrivata a poche settimane di distanza dall’edizione estiva andata in onda lo scorso luglio.

In questa seconda, ci saranno risvolti inaspettati per una delle coppie che arriverà ad un punto di non ritorno.

Nella prima puntata, Titty ha chiesto un falò di confronto anticipato con Antonio. Filippo Bisciglia ha comunicato la notizia ad Antonio e stasera assisteremo alla sua decisione. Antonio si è avvicinato molto alla single Saretta e ha ammesso di non essere più sicuro dei sentimenti che prova per la sua fidanzata.

Temptation Island 12, coppie: chi sono?

In questa seconda puntata, ritroveremo ancora tutte e 7 le coppie che abbiamo visto nella prima puntata: Diandra e Valerio, Titty e Antonio, Mirco e Giulia, Alfred e Anna, Fabio e Sara, Alfonso e Federica, Michele e Millie.

I single che stanno vivendo nel resort insieme ai fidanzati e alle fidanzate sono Michelle, Silvy, Julia, Alessia, Valery, Camilla, Sofia, Raffaella, Ludovica, Saretta, Silvia, Roberta e Jasmine per quanto riguarda le ragazze e Giovanni, John, Yousif, Alessandro, Daniel, Alex, Valentino, Anto, Bruno, Edoardo, Stefano, Francesco e Daniele per quanto concerne i ragazzi.

Temptation Island, seconda puntata 17 settembre 2024: dove vederlo in tv e in streaming

Sarà possibile seguire Temptation Island in diretta dalle ore 21:35 su Canale 5 e, in streaming, sul sito Mediaset Infinity.

Noi di TvBlog seguiremo l’appuntamento con il nostro liveblogging.