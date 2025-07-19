Temptation Island, chi è Lucia: Età, lavoro, Instagram, tutto su di lei

Nell’ultima puntata del reality delle coppie il suo comportamento ha infastidito molto il suo compagno, chi è e cosa fa la bella concorrente

Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi sono una delle coppie protagoniste di questa nuova edizione di Temptation Island e, nell’ultima puntata andata in onda lo scorso 17 luglio, sono stati tra i protagonisti dell’appuntamento in prima serata. E’ stato soprattutto il comportamento della ragazza a non piacere al suo compagno, che si è lasciato andare a un lungo sfogo.

Ma chi è Lucia Ilardo? Dove vive? Perché ha scritto a Temptation Island? La ragazza si è subito fatta notare per la sua determinazione a ottenere dal programma di Maria De Filippi quel che vuole, facendo comprendere che non è disposta ad accettare un epilogo diverso. “Alla fine del percorso o andremo a convivere o ci lasciamo”, queste alcune delle parole dette nel video di presentazione.

Chi è Lucia Ilardo di Temptation Island

Lucia Ilardo è originaria di Vignola, comune in provincia di Modena, ha 27 anni e ha un profilo su Instagram che conta già 3mila followers. Con il nome luciailardo, ha un profilo privato, che probabilmente sbloccherà al termine di Temptation Island. La 27enne è una consulente aziendale in uno studio di commercialisti, un lavoro che pare piacerle molto.

Il fidanzato Rosario, invece, vive da un anno a Milano, dove si è trasferito proprio per ragioni lavorative. Nella capitale lombarda è diventato manager di un’azienda, una qualifica che gli dà molte soddisfazioni, ma che al contempo pare abbia finito per allontanare la coppia. La distanza, infatti, negli ultimi tempi si sarebbe iniziata a far sentire e per questo Lucia ha deciso di scrivere a Temptation Island, perché lei vorrebbe andare a convivere mentre lui pare essere ancora titubante.

E così ha deciso di partecipare al reality delle coppie di Canale Cinque per vedere dove il percorso porterà lei e Rosario. Quest’ultimo sulla convivenza ha una sua idea, crede sia un passo importante che vuole compiere in libertà, senza sentirsi obbligato. Al momento, stando a quanto accaduto nell’ultima puntata di Temptation, pare che la coppia si stia allontanando ancora di più. La ragazza, infatti, si è iniziata ad avvicinare al single Andrea e questo non ha fatto piacere a Rosario.

Il ragazzo ha poi spiegato il motivo per cui al momento non se la sente di andare ancora a convivere, ha raccontato a Filippo Bisciglia che si è fidanzato con Lucia dopo la fine di una relazione molto importante e forse all’inizio si è appigliato a lei. Con molta sincerità ha detto che lui fa ancora fatica a immaginare una casa sua e della compagna: “(…) Dopo sette anni ho preso una piccola casa e quel poco spazio per me è vitale. Io cerco di condividere il 99% con lei, ma quei due giorni cerco di stare da solo a casa“. Sa che la compagna fa dei sacrifici per lui, ma lui al momento le ha chiesto tempo.

Ora bisognerà capire cosa accadrà al termine di Temptation Island, se Rosario si convincerà a fare il grande passo o preferirà aspettare, a quel punto Lucia potrebbe decidere di chiudere la relazione, perché come ha detto più volte si sente un ripiego e crede che il suo fidanzato non sia davvero innamorato di lei.