Temptation Island: gli audio contro Pietro Delle Piane (video)

Qualche minuto fa, sugli account Instagram di ‘Uomini e Donne’ e ‘Temptation Island’, sono stati diffusi alcuni audio che, per la produzione, ristabilirebbero la verità, su quello accaduto tra Pietro Delle Piane e la tentatrice Beatrice, nei 21 giorni di lontananza dalla fidanzata Antonella Elia:

Ecco il fuori onda di Beatrice, che racconta, cosa è successo con l’attore lontano dall’occhio indiscreto delle telecamere:

Ieri sera io ero di là in bagno da loro. C’erano queste caramelle, ed io mi sono andata a mangiare una caramella con Ilaria. Lui è venuto, leva il microfono, se lo metti qui. Io vado vicino a lui perché pensavo che sfilandosi il microfono mi deve dire qualcosa, nello stesso momento mi bacia, in bocca, mi bacia in bocca così. E se ne va. Lui per carità, gioca ride e scherza ma io non mi sarei mai aspettata un bacio, lui si è messo proprio a vedere di là e di qua, dice che non ci sono le telecamere, e si è levato il microfono e mi ha baciato. E’ stato un secondo. Proprio non me l’aspettavo.