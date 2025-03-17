Temptation Island, ex protagonista contro il nuovo promo dei casting 2025: “Non guarderò più Canale 5” (video)

Negli ultimi giorni, su Canale 5, sono stati mandati in onda, i casting per la nuova edizione di ‘Temptation Island 2025‘, prevista per la prossima estate. Nella clip, sono racchiusi i momenti cult che hanno segnato il successo di uno dei formati più apprezzati della televisione italiana nei mesi caldi dell’anno (e non solo).

Una delle protagoniste della scorsa edizione, però, Anna Acciardi sembra non aver particolarmente gradito l’inserimento dei pianti durante la visione dei video, nel pinnettu, dell’allora fidanzato Alfred Ekhator. La ragazza, a distanza di quasi anno dalla sua partecipazione al viaggio nei sentimenti di Canale 5, si è sfogata su Tik Tok, spiegando perché quelle immagini, riproposte, le fanno davvero male:

“Non sono qui per parlare di capelli e nemmeno di make-up, non ho nulla in viso, volevo solo fare una domandina a colui, a colei o coloro che hanno montato questa bellissima pubblicità per annunciare la riapertura dei casting per Temptation Island. Alcune immagini, erano necessarie? Potevate avere un po’ di cuoricino, un po’ di tattino per Anna? Sono arrivata alla fine del video, e sono rimasta esterefatta. Ho pensato: ‘Spegni, chiudi’. Volevo prendere la televisione, staccare tutto e lanciarla dal balcone. Grazie, non guarderò più Canale 5 per evitare la pubblicità di Temptation Island. Fate voi, grazie a tutti”

QUI IL LINK https://vm.tiktok.com/ZNddhEpPr/

Temptation Island 2025: come partecipare ai casting

“Se siete una coppia stabile, non avete figli in comune e non siete sposati, non avrete problemi a partecipare a #TemptationIsland! Potete iscrivervi su Wittytv.it o chiamare lo 063721721. Vi aspettiamo”

Se si visita l’apposita sezione su Wittytv.it, bisogna compilare il form con tutti i dati anagrafici obbligatori (nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, luogo di residenza, contatto telefonico ed e-mail ed eventualmente aggiungere anche i propri social. La domanda va corredata con foto e acconsentire al trattamento dei dati personali. Poi, ovviamente, bisogna indicare se si partecipa in qualità di single o coppia.