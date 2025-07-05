Temptation Island, Alessio e Sonia: età, lavoro prestigioso, dove vivono, profilo Instagram

Alessio e Sonia M. sono stati protagonisti di qualcosa che non era mai accaduto a Temptation Island. Proprio come Filippo Bisciglia aveva preannunciato poco prima dell’inizio del programma, c’è stato subito un colpo di scena e, dopo la messa in onda della prima puntata, è chiaro che si riferisse all’epilogo della loro relazione.

Era stato lui a scrivere al programma per capire bene che piega avrebbe dovuto prendere la sua storia con Sonia M., ma a quanto pare per loro non c’è stato il lieto fine. Lei ha voluto subito un falò di confronto dopo aver sentito uno sfogo di lui in cui è arrivato a dire che non sapeva se amava ancora la sua compagna e addirittura se l’avesse mai amata. Alessio, però, ha deciso di non presentarsi, sapendo che così avrebbe dovuto lasciare il villaggio. Mentre Sonia M., in via del tutto eccezionale, è potuta restare dopo che le altre fidanzate hanno chiesto alla produzione di averla ancora con loro in quest’esperienza. Un’epilogo inaspettato che ha subito fatto capire come in quest’edizione di Temptation Island non mancheranno colpi di scena. Ma chi sono i due avvocati? Dove vivono e tutto ciò che c’è da sapere su di loro.

Alessio e Sonia M., come sono arrivati a Temptation Island e dove vivono

Alessio e Sonia Mattalia sono entrambi avvocati, tra di loro c’è una grande differenza d’età, lei ha 48 anni e lui 39 anni. Sono entrambi originari della provincia di Foggia e, prima che le loro strade si separassero dopo la partecipazione a Temptation Island, vivevano a casa di lei a Orta Nova. Lei si è laureata in Giurisprudenza alla Luiss di Roma e oggi esercita come avvocato, ha un curriculum di tutto rispetto e ha fatto anche parte del CDA della Amgas.

Lui è più giovane e pare che abbia intrapreso la carriera dell’avvocato grazie all’aiuto di Sonia, oggi, infatti, ha il suo studio in casa di lei. La 48enne nel videoclip ha raccontato di aver sofferto molte volte in amore e vorrebbe evitare di sbagliare ancora. A scrivere al programma è stato lui, che nella clip di presentazione aveva raccontato di voler capire che strada dovesse prendere la sua storia con Sonia. A giudicare da quanto ha detto nel corso della prima puntata, però, sembrerebbe che fosse più intenzionato a partecipare a Temption Island piuttosto che a mettere realmente in discussione la sua storia d’amore. Cosa detta anche da Sonia M., dopo che lui non ha voluto affrontarla di persona.

La 48enne ha raccontato che in passato le era capitato di “essere stata usata” e per questo non avrebbe voluto commettere gli stessi errori. Ma dopo quanto accaduto a Temptation Island con Alessio ha dovuto fare i conti con un’alta delusione, ancor prima della richiesta del falò di confronto aveva lasciato intendere di aver messo in dubbio i sentimenti di lui nei suoi confronti e di non sentirsi tanto sicura, anche perché lui avrebbe avuto comportamenti che l’hanno fatta dubitare. E a quanto pare il suo istinto aveva ragione, nel corso della prima puntata Alessio – mentre si sfogava per la richiesta del falò di confronto – ha più volte detto quanto ci tenesse a fare l’esperienza di Temptation, accusando Sonia M. di “avergliela portata via”.