Questa sera, mercoledì 7 ottobre 2020, su Canale 5 andrà in onda in prime time la quarta puntata della nuova edizione di Temptation Island, con Alessia Marcuzzi conduttrice. Cinque sono le coppie rimaste sull’Isola e sono composte da: Serena e Davide, Alberto e Speranza, Carlotta e Nello, Nadia e Antonio e Francesca e Salvo. Anche in questa puntata (come nella scorsa) si inizierà da una questione scottante lasciata in sospeso settimana scorsa, ovvero il falò di confronto tra Davide e Serena. Ma non sarà l’unica a volere il faccia a faccia prima della fine dell’avventura, un’altra coppia vorrà chiarire i tanti dubbi accumulati in queste settimane di permanenza nei villaggi.

Temptation Island 8: dove vederlo

La quarta puntata di Temptation Island 8 andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21:25.

La puntata intera sarà visibile anche in streaming su Mediaset Play. Dopo la messa in onda, la puntata sarà disponibile su Witty Tv.

Altri contenuti riguardanti il programma sono disponibili sempre sul sito Witty Tv.

