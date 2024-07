Temptation Island 2024, terza puntata: e se pure la tentatrice manda al diavolo Lino…

In questa terza puntata di Temptation Island 2024, Lino è riuscito in un’impresa ardua che nessuno avrebbe mai immaginato possibile. No, non è quella di ricordarsi per qualche minuto di essere fidanzato con Alessia. Il record è essere riuscito a farsi mandare al diavolo da tutti quanti, perfino da una tentatrice del programma, pagata per mettere in dubbio i fidanzati concorrenti. Ma nemmeno il pensiero del bonifico che sarebbe arrivato sul suo conto corrente è stato sufficiente per impedirle di sbottare contro l’uomo. L’uomo si vantava con gli altri concorrenti di essere indeciso su due ragazze per le quali provava un interesse, Gaietta e Maika. A fargli chiarezza probabilmente il prezzo della benzina o dei biglietti del treno poiché ha poi ammesso di volersi concentrare con quella più vicina a lui: “Se quella di Milano stava a Roma stai sicuro che mi prendevo quella” ha sentenziato Henry Cavill Lino, tronfio e sicuro di sé.

Una volta evidente su cosa si basava la propensione del fidanzato (la distanza), tutte hanno iniziato a spacciarsi per trentine, originarie di Bolzano e anche qualcuno da Vipiteno.

“Una è corpo, l’altra è mente/testa” ha poi sottolineato Lino, criticando Maika perché “li sguardi che dà a uno li fa a tutti”.

La dolce e comprensiva Maika che, per assecondarlo fino ad ora gli avrebbe dato corda anche se Lino le avesse raccontato che Lassie era il protagonista di “La carica dei 101”, è sbottata come una furia, ricordandogli che è lui quello fidanzato, che non si deve permettere di giudicarla ed esprimere certi pensieri. Da tentatrice a trebbiatrice. Mentre l’imbarazzo era palpabile e chiunque avrebbe chiesto scusa, cercando di appianare la situazione, Brad Pitt Lino ha continua a sghignazzare, imperturbabile:

Pure gli sponsor, in questo screenshot, sembrano arrossire e tentare la fuga.

Jenny e Tony

Jenny, intanto, si è resa conto che è un suo diritto vestirsi come vuole senza sentirsi sbagliata e partecipa anche da una sfilata con i tentatori pronti a premiarla con “10” e applausi di apprezzamento. “Visto? Io voglio proteggerla da questi!” sottolineava, senza senso, il fidanzato mentre assisteva a questa serenissima situazione. Per avvalorare la sua tesi ha anche fatto un esempio del pericolo (!) dal quale vuole salvarla:

“Non voglio assistere mentre sono in discoteca a lavorare, dover vedere uno che la INSULTA dicendole “Ah fi*a!”

La soluzione migliore, quindi, per Tony, è che Jenny non debba affrontare simili rischi. Meglio che stia a casa dentro un pigiama a forma di orso a guardarsi Netflix.

Mentre i compagni concorrenti gli fanno capire che sta ragionando come nel Medioevo (“Ma è matto”, “Ma falla vive’!”), lui sembra comprendere di aver esagerato e di averle tarpato le ali in molte circostanza. Un momento di riflessione che dura quanto un viaggio in ascensore dal primo al terzo piano.

Poche ore dopo, infatti, sceglie cosa indossare con minuzia e attenzione, si sfrega i piedi fra di loro come se dovesse accendere un falò (lamentandosi per non aver avuto il tempo di farsi una doccia) e decide di portare una mezza dozzina di tentatrici sulla barca insieme al suo amico Johhny Depp Lino, pronti per una giornata di sole, brindisi, bikini e confidenze.

Raul e Martina

La coppia formata da Raul e Martina, invece, continua l’esperienza di Temptation Island 2024 esattamente come avvenuto fino ad oggi. Mentre le flirta con il tentatore Carlo e sembra essere in crisi proprio per questo, Raul passa il tempo a prendere a sberle le bottigliette di Vitasnella e le piante che incontra nel suo camminare nervosamente dopo aver visto i video della fidanzata. Quando esce dal Pinnettu, l’umore del fidanzato è talmente sereno che intorno a lui si crea il vuoto siderale.

Nessuno degli altri concorrenti si avvicina a più di 50 metri da lui, le bottigliette d’acqua si lanciano dal tavolo facendosi scivolare fino in spiaggia e i cameraman vengono sostituti dai droni, per le riprese. Stasera è stata una pianta con dei fiorellini viola ad aver avuto la peggio.

Raul, però, non si è ancora reso conto di essere fortunato. Perché se Martina sottolinea ogni 5 minuti del grande feeling che ha con il tentatore Carlo, quest’ultimo non c’ha chiaramente voglia. Se in tutte le edizioni era sufficiente un colpo di tosse di una concorrente fidanzata perché ci fosse un tentatore pronto a darle la giacca, prenderla in braccia, metterla a letto e prepararle del brodo di pollo TUTTO IN MANIERA ASSOLUTAMENTE SPONTANEA, Carlo è l’esatto opposto.

Passa 12 ore su 13 a punzecchiare la ragazza, la prende in giro, la abbraccia dalle spalle in maniera così tenera che sembra le stia facendo la Manovra di Heimlich. E accompagna queste azioni a frasi volutamente provocatorie come:

“Non meriti la mia dolcezza”, “Che tu ci sia o non ci sia per me è uguale”, Spero che tu esca con lui” e “Ma chi ti si accolla?”.

Si vede che vorrebbe starsene a casa sua o sullo sdraio a leggersi “Il Fu Mattia Pascal” in santa pace. E invece gli tocca flirtare.

Mentre tutti tirano un sospiro di sollievo quando Filippo pronuncia la frase “NON ho un video per te”, Martina ha sempre l’aria delusa, sc@zzata. E borbotta un “Vorrei vederlo che si apre”, nemmeno lo avesse iscritto ad un centro estivo.

Nella puntata di oggi, spazio breve per le altre coppie. Siria – che ci ricordano ogni volta che ha perso 130 chili – appare sempre più spensierata, serena, sembra avvicinarsi al tentatore Simone mentre il fidanzato Matteo osserva i video con l’aria di Hachiko.

Gaia e Luca sono nel programma perché lei vuole capire il futuro della loro storia dopo essere stata tradita tre volte dal suo fidanzato. Spera che lui sia cambiato e che possa esserci ancora una possibilità per loro. Tutto questo mentre lui vaga per il villaggio a spiegare alle tentatrici che per lui il sess0 è importantissimo, che ha il cervello sul ca**o e che sogna una coppia aperta ma dove solo lui può divertirsi. Se qualcuno cerca di spiegargli che il suo discorso è vagamento egoista e che non può sognare un harem se intende essere in coppia, lui ribatte – con gli occhiali da sole che indossa h24:

“Perché gli arabi si sposano 10 mogli?”

“E allora perché i dinosauri si sono estinti?” verrebbe da rispondergli. Ma mentre lui sentenzia per la spiaggia come profeta dell’amore libero (solo per gli uomini), scatta coma un ghepardo non appena vede il video della fidanzata mentre parla e si confida, abbracciandolo, il bel Jakub, mamma polacca e padre marocchino. Fissa il tentatore con aria minacciosa, nel Pinnettu, come potesse sentirlo, pronto ad un confronto faccia a faccia. A rovinare ogni momento di pathos è il flebile avvertimento di ‘Tony Cuor di Leone’:

“Guarda che questo è il più grosso…”

Nella prossima puntata, dalle anticipazioni, vedremo Jacob Elordi Lino riappacificarsi con la tentatrice che gli aveva dato del maschilista e andare insieme in spiaggia. Probabilmente ha ricordato il suo ruolo all’interno del reality show.

Per la consueta rubrica finale delle perle del giorno dei tentatori e delle tentatrici, ovvero riflessioni che sicuramente non avete mai sentito nella vostra vita, vi riportiamo queste due frasi:

Ti devi mettere al primo posto

Dovresti avere più rispetto per te stessa