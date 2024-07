Temptation Island 2024: falò ‘per sfinimento’ tra Lino e Alessia, Maika diventerà Anastasia Beaverhausen?

Nella quarta puntata di Temptation Island, il confronto (non definitivo) tra Alessia e Lino, Martina che ha notato Carlo “perché non ha tatuaggi” e Maika…

Con una camicia che lo faceva sembrare protagonista ideale della pubblicità delle Gocciole, Filippo Bisciglia – con il sottotesto ideale di “Questa giungla mi distrugge” – è stato il filo conduttore di questa quarta puntata di Temptation Island.

Ad aprire questo appuntamento è stata la coppia formata da Alessia a Lino. Lui era totalmente in villaggio vacanze con Maika mentre la fidanzata – tra un “Ma tutt’apposto” e un “Mi fai schifo” – chiedeva al conduttore di portargli il fidanzato per un falò immediato. Possibilmente integro. Lino, intanto, sfoderava un campionario di “nonsense” uno in fila all’altro, con l’aria da seduttore Alain Delon incallito. Il clou è stato mentre guardava la tentatrice e le sussurrava un intrigante “Basta che ci guardiamo negli occhi e io e te ci capiamo“. Frase pronunciata mentre indossava un paio di occhiali da sole.

A disturbare l’idillio tra fidanzato e tentatrice era la presenza di Filippo Bisciglia che entrava nel villaggio per dirgli che la fidanzata voleva fare un falò di confronto immediato. Ma Lino non cedeva di un virgola. Prima ha replicato con un “Voglio rimanere ancora un altro po’” come stesse all’oratorio con i suoi amichetti e la madre lo stesso chiamando, in auto, suonando il clacson, con le quattro frecce, in seconda fila.

Poi ha sbiascicato un “Ci penso” credibile come quello usato durante una telefonata per una proposta di cambio operatore telefonico. Alessia, in tutto questo, si stava informando sulla tempistiche della burocrazia per spostare la residenza sul tronco dell’Is Morus Relais, arrivando ad un totale di 5 richieste di falò di confronto immediato.

Pure Bisciglia, sfinito da questi continui balletti tra spiaggia/villaggio, ha proposto un video registrato via telefonino che sembrava quasi una richiesta di riscatto. Lo step successivo per convincerlo sarebbe stato quello di dire a Lino che era arrivata una raccomandata in una busta verde dell’Agenzia delle Entrate.

Lino accetta il falò per sfinimento, si prende una caterva di insulti e poi entrambi decidono di chiudere la loro storia mentre lei riassume così il suo percorso con i tentatori nel programma (“Ho parlato con loro di quanto tu sei una m*rda”). Alessia piange, lui chiama Maika (la tentatrice alla quale si era avvicinato) al falò per rivederla. Lei lo raggiunge con un sorriso spontaneo e simile a quello degli invitati ad un matrimonio il 28 luglio a Catenanuova, a 40 gradi all’0mbra.

Mentre Tony continua a sentirsi Bob Sinclar in imperdibili feste mondane dal titolo “A tutto Tony“, Jenny si rende conto che forse, un pochino, ha sopravvalutato il suo rapporto col fidanzato, nel frattempo avviluppato da 5 tentatrici, in piedi accanto a lui, alla consolle.

Intanto Martina continua a portare avanti il suo feeling con Carlo che, a sua volta, usa la tattica consolidata del “Ti tratto con distacco così ti affascino“, che tanto va di moda tra gli studenti della scuola media inferiore. Ma Martina ama sguazzare in questa situazione e passa tutto il tempo a ridacchiare e stuzzicare il tentatore che, random, la seduce dicendole frasi come: “Come mai torni sempre qua?”, “Sei una persona arida” e “Non me la vivo pensando che devo andare lì da Martina”.

Lei, poi, per non scadere nella banalità, gli dice anche di averlo notato soprattutto perché non ha nemmeno un tatuaggio. Mia espressione mentre sentivo queste parole uscire dalla sua bocca.

“Davvero, mi raccomando, non fartene mai” si assicura.

MARTINA…

Martina, io ti voglio anche bene, ma possiamo dircelo anche senza che nessuno ci senta, che Carlo avrebbe potuto avere anche il tatuaggio di uno gnu che rutta e lo avresti comunque notato? Possiamo dircelo che anche avesse avuto sul collo il tattoo con il nome IDA come sua ipotetica ex fidanzata, avremmo chiuso un occhio, chiedendogli di mettersi una pashmina o trasformando il tattoo aggiungendo “… MARIANA E GIANLUCA” e spacciandolo così per fan estremo di “Casa a prima vista”?

Sono CERTO che se avesse avuto anche la scritta sulla schiena “Mi hanno buttato in mezzo ai lupi ne sono uscito capobranco” avremmo finto che fosse un passaggio della “Critica della Ragion Pura” di Kant.

Perché, Martina, lo sappiamo, dai.

Continua anche l’esperienza di Siria e Matteo. Come ci viene ricordato in ogni puntata, lei pesava 130 kg e oggi no. Matteo, passa tutto il tempo con l’aria da flagellante, sentendosi in colpa per aver trascurato la fidanzata. Lei, intanto, riceva una sorpresa dall’amica Jenny che la porta da uno stylist. Ritorna al villaggio con i capelli leggermente mossi, un filo di trucco, un abito rosa e tutti si alzano in piedi ad applaudire come l’avessero vista arrivare da Capri camminando sull’acqua. Poi, anche oggi, qualcuno le ha chiesto, parlando del suo fidanzato Matteo: “Ad oggi usciresti con lui?”. E lei è puntualmente scoppiata a piangere dicendo “Non lo so, non lo so“, come sorella Celestina davanti a Suor Alberta ne “Le ali della vita” quando le chiedeva se era certa di voler essere una suora.

Possiamo non chiederglielo ogni giorno?

La puntata si chiude con due cliffhanger.

Luca ha chiesto un falò di confronto immediato a Gaia, “rea” di essersi avvicinata al tentatore Jakub e di aver ammesso di non essere sicura e pronta nel costruirsi una famiglia con il compagno che, nell’ordine, aveva rivelato di averla tradita più volte perché lui, ESSENDO UOMO, lo fa per bisogno fisiologico e che ha (cito testualmente) “il cervello sul ca**0”. Se chiunque a casa ha applaudito all’idea che una donna possa non essere sicura che un uomo, incline al tradimento, possa essere la persona giusta con cui fare un figlio, Luca è apparso basito, quasi offeso, lanciando l’ennesima bottiglia di Vitasnella sa Dio dove.

Gaia accetterà la richiesta del fidanzato Luca?

Inoltre, dalle anticipazioni, sappiamo che non è ancora finito lo sfinimento della coppia formata da Lino e Alessia. Abbiamo visto, infatti, il ragazzo avvicinarsi al falò. Non sappiamo il perché anche se il sospetto è che possa aver proposto un chiarimento alla sua (ex?) fidanzata. Chissà che, una volta tornata al villaggio con Lino finalmente single, Maika non abbia deciso di farsi mora, comprare un nuovo documento di identità con il nome di Demetra Pasvikova – o Anastasia Beaverhausen se preferite… (cit.) – e partire con un biglietto di sola andata per l’arcipelago delle isole Chatham…

Maika con il nuovo documento di identità come DEMETRA PARASVIKOVA mentre lascia il villaggio dei fidanzati durante il confronto di Lino al falò.#TemptationIsland pic.twitter.com/ycqzuPhVoo — Alberto Graziola (@AlbertoGraziola) July 18, 2024

Avremo tutte le risposte mercoledì prossimo con la penultima puntata. E giovedì, il giorno dopo, con l’ultima.