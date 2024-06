La prima puntata di Temptation Island 2024 in chiave ironica: due le coppie protagoniste, tra falò di confronto non accettati e Mr Hyde allo scoperto

Solitamente sono due le certezze granitiche che accompagnano lo spettatore alla fine di ogni edizione di “Temptation Island“. Quest’anno, entrambe le abbiamo potute provare fin dalla primo appuntamento. La prima è il sentirsi improvvisamente privilegiato nell’essere single e percepire un sempre più crescente desiderio di diventare “il boss gattaro” di una colonia di felini. La seconda, invece, è la sicurezza legata al poter sentire almeno un brano di Tiziano Ferro nella colonna sonora dei momenti “drama” del reality (e questa sera già hanno puntato in alto con “Sere nere”).

Sono 7 le coppie protagoniste di questo percorso anzi, diciamolo come si deve, in “questo viaggio nei sentimenti”. Le prime sei sono state presentate una dopo l’altra, la settima, invece, in un secondo momento, come se avessero perso la carta di imbarco per il volo in Sardegna. Non è dato sapere perché siano entrate poco dopo ma è stata una mossa involontariamente astuta: nessuno dei due ha dovuto vedere l’altro indicare il preferito (o la preferita) tra i tentatori sbarcati in spiaggia. Un arrivo scenografico ed efficace che ha sempre quel mix – tra discesa e svelamento in costume – che sembra passare dalle atmosfere alla “Eyes Wide Shut” a quelle di “Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo”.

La prima puntata di Temptation Island 2024 si è concentrata soprattutto su due coppie, quella formata da Jenny e Tony e l’altra con Alessia e Lino. Al momento, gli altri, stanno a guardare, commentare e sbarrare gli occhi per quello che accade, tra un “Oh Mio Dio” e una mano sulla bocca per lo stupore. Ancora ignari che presto toccherà anche a loro.

La coppia di Jenny e Tony – che potete vedere nell’immagine in apertura articolo – vede lui dj circondato da bellissime ragazze con le quali si è scritto e in giro per il mondo per lavoro da far avere quasi invidia a Bob Sinclar. Jenny racconta di aver trovato delle chat con altre donne ma lui si è giustificato con la versione 2024 del “cane che mangia i compiti”: “Mi hanno hackerato il profilo e hanno scritto al mio posto“. Peccato che la fidanzata abbia sentito la ragazza in questione che ha confermato di conoscere Tony il dj. Quindi forse hanno hackerato anche lei…

Inoltre, tre donne avevano la copia delle sue chiavi di casa (non mi pare abbia accennato a un ferramenta hacker ma devo riascoltare).

Di fronte ai sospetti di un fidanzato traditore, ha ben pensato di portarlo in un programma dove saranno separati per 21 giorni e lui sarà circondato da bellissime ragazze pagate per tentare i partecipanti. Una mossa astutissima.

Per assurdità, Tony è – a sua volta- molto geloso della compagna, di come si veste e delle persone/locali che frequenta. Nega fermamente qualsiasi possibile tradimento o sospetto della compagna, assicurando fedeltà certa. Poi, circa venti minuti dopo, davanti alla produzione di un reality show, con telecamera e microfono, racconta bellamente di avere due personalità e un Mr Hyde nascosto che nemmeno la sua fidanzata conosce. Dice qualcosa tipo:

“Avevo una doppia vita fino a qualche anno fa, avevo questo Mr Hyde. Lei non conosce il Mr Hyde, lo immagina. Penso di saperlo gestire, ci provo. Quando non c’è Jenny questo Mr Hyde prende il sopravvento. Quando lei è con me mi sento completamente diverso. Ho un approccio diverso con le ragazze quando non c’è. Ho preso molti meno caffè con altre donne da quando è arrivata Jenny. Il fatto che lei non venga nei miei viaggi di lavoro mi fa sentire più me stesso, per quello non la porto con me quando sarà in Thailandia. All’estero prevale Mr Hyde”.

Intanto, Tony e Lino legano subito diventando una sorta di Christian De Sica e Massimo Boldi dei Cinepanettoni di una volta mentre assistono ad una improvvisata (!!!) partita di beachvolley delle tentatrici. E ci regalano alcune perle, guardando le donne in bikini, che avrebbero impreziosito il copione della saga di “Vacanze di Natale”: “Faccio il guardalinee, le linee tutte a posto”. “Qual è la posizione” “Non riesco a tenere il conto” “Che cul*, ehm, che fortuna che hai”.

Mentre Jenny piange e inizia una sorta di autoanalisi di errori e del suo ruolo di fidanzata, accanto a lei c’è Alessia che sbraita una ventina di “Ma tutt’appost?!” mentre osserva il compagno stuzzicare le varie tentatrici. La produzione sceglie di incorniciare questo momento con il brano di Vasco Rossi “Jenny è pazza”. Entra ed esce dal pinnettu come un’anima in pena, minacciando il falò di confronto con Lino almeno una decina di volte.

Come da prassi, la produzione deve mostrare i video salienti del comportamento del fidanzato e inizia una visione della durata della saga di “Harry Potter”.

“No no no no me lo devono chiamare mo, no no!” è l’ennesima reazione pacata della fidanzata mentre lancia quasi per aria il pinnettu, uscendo a falcate e chiedendo il confronto col fidanzato perché, giustamente, sembra più impegnato a fare una vacanza da single con la tentatrice Maika. Nemmeno il tempo di prendersi una tintarella o infilarsi le infradito e Alessia vuole chiudere l’esperienza e invita il fidanzato a raggiungerla. Ma lui non ci pensa nemmeno una frazione di secondo a presentarsi.

La scena è più o meno questa: Alessia tirata a lucido con un abito da sera elegante che lo attende inutilmente in spiaggia, Lino che balla il remix di “A far l’amore comincia tu” in un trenino con gli altri fidanzati e le tentatrici.

In altri video, Alessia vede ancora il compagno che flirta con la tentatrice mentre la invita con un “Alla mattina puoi venirmi a svegliare, a portare la colazione“. Scene e immagini che trasformerebbero chiunque nel Messia pronto a camminare sulla acque solo per arrivare al villaggio dei fidanzati e prendere il compagno per il collo, come la mamma gatta con i piccoli.

Questa prima puntata ci ha regalato anche profondissime perle di saggezza che non avevamo mai sentito fino ad oggi, pronunciate dai tentatori come “Io penso che una persona con cui stai ti devi aggiungere qualcosa e non togliere”. Solo questa merita il viaggio fino all’Is Morus Relais…

O momenti in cui abbiamo provato profonda empatia per il lavoro delle tentatrici quando, una di loro, si è sentita dire “Ho notato che non mi chiedi niente” dal fidanzato di turno che sembra dimenticare che siano lì con un cachet per fare le tentatrici. Con il tono entusiasta e convinto di è in procinto di fare una gastroscopia, ha risposto un diplomatico: “Non hai solo la simpatia”. La reazione del fidanzato in gioco? “Lo prendo come un complimento”.

“Bonifico, bonifico…” si sarà ripetuta lei per convincersi a restare.