Temptation Island 2024, le segnalazioni e gli spoiler sulle coppie

Mancano tre puntate alla conclusione della prima edizione di ‘Temptation Island 2024‘. Scopriremo il destino delle 6 coppie che stanno ancora percorrendo il viaggio nei sentimenti. Saranno ancora assieme dopo i 21 giorni nei rispettivi villaggi? Oppure si saranno formate nuove coppie nell’innesto tra fidanzati/e e tentatrici/ori? In questo post, raccoglieremo le segnalazioni più importanti che riguardano i protagonisti di questa fortunata stagione.

Alex Petri single dopo Temptation Island 2024?

Nelle scorse ore, Deianira Marzano, sul proprio account Instagram, ha raccolto una segnalazione su Alex avvistato da un utente senza una fanciulla al proprio fianco:

“Ieri sera Alex di Temptation Island era in una discoteca ligure senza la fidanzata, ma solo con un amico. Non si è sbilanciato perché fino al 1° agosto non può parlare. Ma da quello che ha fatto intendere si è preso una fregatura con la tentatrice!”

Lino Giuliano e Alessia Pascarella di Temptation Island 2024 si sono lasciati?

La nota influencer campana, in questi giorni, sta ricevendo molte segnalazioni su una delle coppie più in bilico di ‘TI’. Alessia e Lino si sarebbero detti addio dopo il falò di confronto finale. Si legge: “Deia, comunque Lino sta raccontando a tutti che due tentatrici hanno litigato per lui e una si è messa a piangere”. Un altro follower ha dato, in qualche modo, un’ulteriore conferma all’indiscrezione circolata sul web: “Conosco una ragazza di Napoli che ha come parrucchiera Alessia di Temptation Island. Lino e Alessia si sono lasciati e lei sta malissimo”.

Siria Pingo e Simone Dell’Agnello insieme dopo Temptation Island 2024?

Lo youtuber Cristiano Cervigni, commentando le prime puntate del docureality di Canale 5, si è lasciato andare ad un gossip secondo cui “qualche giorno fa mi chiama una mia amica e mi dice: ‘Alcune mie amiche mi hanno riferito che c’è un tentatore che è stato visto a Livorno insieme ad una delle fidanzate di questa edizione’. Lei mi ha fatto il nome di Simone come tentatore e mi ha detto che è stato visto dal meccanico, e questo meccanico e altri lo hanno visto insieme ad una ragazza, che tutti si ricordano a Temptation Island quest’anno. Vi ricordate quale delle 7 coppie abita in Toscana? Siria e Matteo. La conferma l’ho avuta con gli spoiler della terza puntata: in questi frame si vede che Siria sta scherzando con Simone”

Ma il ragazzo, prendendo per buona la segnalazione, si lancia in una teoria che potrebbe avere un fondo di verità: “Questa segnalazione secondo me è veritiera, ma io metto sempre le mani avanti perché non si sa mai. A quanto pare, l’unica coppia che doveva rimanere insieme secondo me, si è invece lasciata: Siria e Matteo si sarebbero così mollati”.