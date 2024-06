Temptation Island 2024, una coppia squalificata?

Sulla copertina di ‘Tv Sorrisi & Canzoni’ (insieme alle sette coppie di questa edizione), in edicola oggi, Filippo Bisciglia, ha svelato, un retroscena davvero succoso su ‘Temptation Island 2024‘, in partenza, in prima serata, su Canale 5:

“Quest’anno per la seconda volta avremo sette coppie e non sei. Una è arrivata leggermente dopo le altre ma non posso svelarvi il motivo”.

Il magazine ‘Novella 2000’ ha riportato che una delle coppie ha dovuto abbandonare anticipatamente il docureality per aver infranto il regolamento. Dopo solo cinque giorni, i due innamorati hanno dovuto lasciare l’Is Morus Relais (il resort si trova a Santa Margherita di Pula in provincia di Cagliari, in Sardegna). Si legge:

“Per andare meglio nel dettaglio dell’accaduto, a quanto pare a una delle fidanzate sarebbero arrivati molti filmati del fidanzato. Sempre secondo le voci, questo fidanzato si sarebbe avvicinato davvero tanto a una delle tentatrici. E così la fidanzata, presa dalla disperazione, avrebbe chiesto il falò di confronto anticipato. Ma lui lo avrebbe rifiutato, così da qui è scoppiato il caos”

Il settimanale, inoltre, tira in ballo un fatto accaduto qualche stagione fa che ha visto protagonista Ciro Petrone che scavalcò la cinta di sicurezza del villaggio delle fidanzate per ricongiungersi con la fidanzata Federica:

“Come già avvenuto in passato per Ciro Petrone (che sentiva la mancanza della fidanzata), la concorrente in questione avrebbe scavalcato le recinzioni che dividono il villaggio dei fidanzati da quello delle fidanzate. Con una corsa, quindi, la ragazza avrebbe seminato la sicurezza e parte dello staff del programma che non sarebbero a questo punto riusciti ad impedire l’incontro. A questo punto, come da regolamento, sarebbe scattata la squalifica”.

Al momento, non abbiamo conferme (o smentite) su quello che è successo. Nemmeno conosciamo l’identità dei due presunti ormai ex protagonisti di ‘Temptation Island 2024’ che hanno dovuto rinunciare ad un’opportunità unica nel suo genere. Al via tutte le ipotesi del caso…