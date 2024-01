Tali e Quali 2024, puntata 20 febbraio: anticipazioni e diretta

Secondo appuntamento per Tali e Quali 2024. Dieci saranno i nuovi concorrenti che si metteranno alla prova con dieci nuovi personaggi della scena musicale di tutti i tempi. A condurre lo show, prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time con Endemol Shine Italy, è come sempre Carlo Conti.

Tali e Quali 2024 è un programma scritto da Carlo Conti, Ivana Sabatini, Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Mario D’Amico, Walter Santillo e Stefania De Finis. A firmare la regia è Maurizio Pagnussat.

Tali e Quali 2024, puntata 20 febbraio: cast

A comporre la giuria sono come d’abitudine Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. In ogni puntata i tre componenti fissi sono affiancati da un quarto giudice speciale. Si tratta, infatti, sempre di un personaggio imitato. In questa occasione sarà Morgan, sotto le cui vesti si celerà Leonardo Fiaschi. Nel corso della serata non manicherà poi l’esibizione di Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, che si sfideranno nell’esibizione di uno stesso personaggio.

A dare supporto e sostegno ai vari concorrenti saranno i coach: Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci, Antonio Mezzancella ed Emanuela Aureli. Ospite speciale, invece, di questa seconda puntata sarà Leonardo Pieraccioni. In promozione del suo nuovo film, Pare parecchio Parigi, Pieraccioni dunque farà tappa dall’amico fraterno Carlo Conti.

Tali e Quali 2024, puntata 20 febbraio: anticipazioni

Questa settimana tra i protagonisti ci saranno una casalinga nei panni di Iva Zanicchi, un pensionato che si trasformerà in Gianni Morandi, un’insegnante, un arredatore, un impiegato. I cantanti che verranno imitati sono dunque i seguenti: Gianni Morandi, Dua Lipa, Spice Girls, Vasco Rossi, Iva Zanicchi, Aretha Franklin, Fabrizio de Andrè, James Blunt, Max Pezzali, Christina Aguilera.

Tali e Quali 2024, puntata 20 febbraio: liveblogging

Il secondo appuntamento di Tali e Quali 2024 sarà trasmesso su Rai 1 a partire dalle 21:30. In contemporanea la puntata sarà disponibile in diretta streaming anche su RaiPlay. Per non perdersi nessuna esibizione e niente di quello che succederà, si potrà seguire anche il liveblogging. Dalle 21:30 TvBlog seguirà infatti in diretta tutta la puntata.