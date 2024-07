Tale e quale show 2024, finita la prima ondata di provinati (Retroscena TvBlog)

Prosegue la preparazione dell’edizione 2024 di Tale e quale show, il varietà principe del venerdì sera televisivo, diffuso da Rai1 e diretto e condotto da Carlo Conti. Vi abbiamo dato conto da queste parti di quel che sta accadendo a proposito della giuria di questo talent show. Con l’uscita di Loretta Goggi, membro storico della giuria di questo varietà, Carlo Conti è alla ricerca della sua sostituta da affiancare alla già scelta Alessia Marcuzzi.

La scelta del quarto giurato ancora in alto mare

Abbiamo capito che in realtà non sarà un’unica persona a sostituire l’ex conduttrice di Ieri, Goggi e domani. Saranno infatti due i nuovi innesti di questo show che andranno ad affiancare Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Sempre TvBlog vi ha informato che una dei due sarà la biondissima Alessia Marcuzzi, che già ha interpretato quel ruolo in sede di lancio del varietà da lei condotto per Rai2 Boomerissima (non confermato, ma che sarà replicato questa estate il sabato sera da Rai1).

I candidati con Panariello, Marcuzzi e Malgioglio

Tanti e tutti titolati i candidati a fare da quarto giurato e che potete trovare su TvBlog in un nostro precedente post. La scelta verrà fatta senza fretta, insieme a quella del cast del varietà prodotto con la collaborazione di Endemol. Proprio in questi giorni è finita la prima ondata di provini a cui se ne aggiungerà una seconda nei prossimi giorni. Al termine delle due ondate i collaboratori di Carlo faranno una scrematura, al termine della quale gli presenteranno il gruppo finale di candidati.

La fine della prima ondata di provinati

Solo in quel momento Carlo sceglierà il cast dell’edizione 2024 di Tale e quale show, scelta che avverrà entro fine mese. Tanti i nomi dei presunti provinanti. Qui su TvBlog ve ne diamo qualcuno in pasto, con la reale possibilità che tali nominativi siano quelli che vedremo nella diretta del venerdì sera di Rai1 dal 27 di settembre.

Volpe, Varrese e Tedeschi verso lo show di Rai1

Fra i candidati concorrenti a Tale e quale show 2024 e che hanno sostenuto il provino troviamo Adriana Volpe, già concorrente e poi opinionista del Grande fratello, oltre che conduttrice su Tv8 di Ogni mattina. Poi sempre dal Grande fratello l’attore e modello Massimiliano Varrese. Poi per la quota conduttori televisivi c’è Corrado Tedeschi, che tutti ricordiamo conduttore, fra le altre 1000 cose di Doppio slalom su Canale 5.

Le ex veline di Striscia e Beppe Quintale verso Tale e quale show 2024

Aggiungiamo inoltre due belle fanciulle, ovvero le ex veline di Striscia la notizia Costanza Caracciolo ed Elena Barolo. Chiudiamo questa “infornata” di provinati e papbili concorrenti di Tale e quale show 2024 con il comico Beppe Quintale.