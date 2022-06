Tailor Made – Chi ha la stoffa? è il primo talent show dedicato al mondo della sartoria, condotto da Tommaso Zorzi, con la partecipazione di Elide Morelli e Cristina Tardito.

Nell’estate 2022, sarà disponibile su discovery+, la prima edizione del programma.

I dieci concorrenti dovranno dimostrare abilità e versatilità nell’arte sartoriale, dimostrando di essere degni dell’eccellenza portata avanti dalla moda Made in Italy.

Il vincitore si aggiudicherà uno stage presso un’azienda leader della moda socia di Altagamma, la fondazione che riunisce le migliori imprese dell’Alta Industria Culturale e Creativa Italiana. Il vincitore, inoltre, riceverà tutta l’attrezzatura professionale per aprire il suo atelier e una fornitura di tessuti per realizzare la sua prima collezione.

Tailor Made – Chi ha la stoffa?, adattamento italiano di The Great British Sewing Bee, format creato da Love Productions e distribuito da BBC Studios Distribution Limited, è un programma prodotto in Italia da Blu Yazmine per Warner Bros. Discovery.

Radio Kiss Kiss è la radio ufficiale del programma.

Gli hashtag ufficiali sono #TailorMade e #Chihalastoffa.

Come vedere Tailor Made in tv e in streaming

Tutte le puntate della prima edizione saranno disponibili in esclusiva sulla piattaforma discovery+ a partire dal 28 giugno 2022.

La prima edizione sarà composta da 6 episodi dalla durata di 60 minuti ciascuno.

Chi sono i giudici di Tailor Made

I concorrenti saranno giudicati da due eccellenze del mondo della sartoria e della moda italiana, Elide Morelli e Cristina Tardito.

Elide Morelli è nota per essere stata sarta della maison Valentino, dal 1967 al 2021, fino a diventare sarta premiere, realizzando capolavori rimasti nella storia dell’haute couture.

Cristina Tardito ha collaborato, come direttore creativo, con molte delle maison più famose al mondo e ha fondato il brand Kristina Ti.

Chi sono i concorrenti di Tailor Made

I concorrenti della prima edizione sono 10.

Alessandra concorrente Tailor Made

61 anni proveniente da Bologna, ha lavorato in alcune aziende di maglieria, cambiando poi occupazione, non abbandonando mai la sua passione per il cucito in cui è autodidatta. Il figlio, il suo grande amore, l’ha spinta a partecipare al programma. Sogna di avviare un corso di cucito per donne maltrattate o in difficoltà. Si occupa di volontariato.

Cira concorrente Tailor Made

43 anni proveniente da Napoli, è mamma di tre figli e possiede 5 macchine da cucire. Ama cucinare e cucire, cantando i classici della musica partenopea. Sogna di aprire un laboratorio di abiti da cerimonia.

Daniele concorrente Tailor Made

35 anni proveniente da Roma, la nonna sarta gli ha trasmesso la passione per il cucito che l’ha portato anche a tatuarsi un paio di forbici. Dopo un periodo a Londra, ha trovato la sua strada, frequentando i corsi di cucito dell’Università della Terza Età. Sogna un atelier tutto suo con laboratorio a vista.

Elisa concorrente Tailor Made

38 anni proveniente dal Veneto, è appassionata di moda da sempre. Da giovane, ha lavorato come venditrice in negozi di lusso, arrivando a ricoprire ruoli di grande responsabilità. Durante il lockdown, si è reinventata, studiando cucito. Sogna di diventare una sarta professionista.

Gianluca concorrente Tailor Made

29 anni proveniente da Brindisi, vive a Torino da dieci anni. La sua passione è il cucito ma non disdegna lunghe passeggiate e mostre d’arte. Sogna di creare una sua casa di moda.

Giovanni concorrente Tailor Made

46 anni proveniente dalla Sicilia, ama dipingere e scrivere poesie ma si esprime in maniera particolare attraverso i suoi capi. Sogni di aprire un negozio in cui vendere pezzi unici.

Iris concorrente Tailor Made

18 anni proveniente dalla Brianza, è una studentessa di moda. Tra i suoi interessi, ci sono il disegno, le mostre d’arte, la letteratura, i manga, il mondo drag e la danza. La sua filosofia di futura stilista prevede l’ecosostenibilità e il recycling.

Lia concorrente Tailor Made

28 anni di origini vietnamite, si è laureata in Economia in Inghilterra, dove ha comprato la sua prima macchina di cucire per adattare alla sua taglia gli abiti che comprava. Vive a Milano da tre anni dove frequenta un corso di moda. Nel tempo libero, disegna, suona il flauto e gioca a badminton. Da grande appassionata di serie tv, sogna di diventare una costumista per produzioni televisive.

Nagu concorrente Tailor Made

24 anni di origini indiane, è stato adottato a 6 anni da una famiglia di Modena. Ha cominciato a cucire da ragazzino, per poi iscriversi ad una scuola di moda. Nel suo futuro, sogna un atelier in cui creare capi maschili innovativi e personalizzati.

Tommaso concorrente Tailor Made

21 anni proveniente dal Trentino, ex nuotatore ex studente di scienze motorie, ha deciso di dedicarsi alla moda. Lavora come commesso per pagarsi i corsi di sartoria. Il suo sogno è diventare un fashion designer all’insegna del no-gender.