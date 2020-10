La terza e ultima stagione di Suburra – La serie sarà disponibile dal 30 ottobre su Netflix e si entra nel clima con il rilascio del trailer e della locandina, con Alessandro Borghi protagonista. Il crime thriller italiano originale Netflix, prodotto da Cattleya – parte di ITV Studios – e Bartlebyfilm, è pronto al suo atto finale dopo una prima stagione che ha ruotato attorno al Vaticano e all’acquisizione dei terreni di Ostia per la costruzione di un porto e una seconda incentrata sulla competizione per il potere politico sulla città con l’elezione di un nuovo sindaco.

La triade Chiesa, Stato, Crimine è l’incrocio su cui si è sostenuta la sceneggiatura e nei cui meandri si muovono i protagonisti, da Aureliano (Alessandro Borghi) a Spadino (Giacomo Ferrara), passando per Amedeo Cinaglia (Filippo Nigro), Samurai (Francesco Acquaroli) o il Cardinale Fiorenzo Nascari (Alberto Cracco). La terza e ultima stagione si presenta come un tutti contro tutti per stabilire chi debba essere il nuovo ‘re di Roma’.

La regia è affidata ad Arnaldo Catinari, mentre lo story editing è di Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini; alla sceneggiatura Ezio Abbate, Fabrizio Bettelli, Andrea Nobile, Camilla Buizza e Marco Sani.

Suburra – La serie, la sinossi della terza stagione