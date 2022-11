In principio fu Sanremo con Amadeus: lì Zlatan Ibrahimovic ha assaggiato per la prima volta le luci della ribalta tv, peraltro partendo dal palcoscenico più importante del panorama italiano. Già ad Amadeus e a Fiorello aveva confessato che gli sarebbe piaciuto diventare attore o conduttore una volta appese le scarpette al chiodo e così Zlatan sta facendo allenamento in vista del suo (inevitabile, prima o poi) addio definitivo al calcio giocato. Ecco quindi che Ibrahimovic entra per una sera nella squadra di Striscia la Notizia nelle inedite vesti di ‘conduttore per una sera’: sarà, infatti, al fianco di Sergio Friscia e Roberto Lipari nella puntata di lunedì 21 novembre (va da sé su Canale 5 dalle 20.35 a orario da definire).

Non è certo un caso che Striscia schieri il campione del Milan proprio lunedì 21 novembre, ovvero nella prima puntata che vede il Tg satirico scontrarsi con i match dei Mondiali di Calcio in Qatar, che stravolgeranno i palinsesti Rai nelle prossime settimane. Senza i Soliti Ignoti, che tornerà nell’access prime time di Rai 1 l’8 dicembre, Striscia la Notizia cerca di conquistare il pubblico attratto dai Mondiali, anche se senza l’Italia in campo gli effetti delle partite sugli ascolti saranno un po’ ridotti rispetto a una competizione di cui essere protagonisti. Fatto sta che lunedì 21 novembre su Rai 1 dalle 19.45 andrà in onda il match USA – Galles (in diretta dallo Stadio Amhad Bin Ali Telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro), che terminerà intorno alle 22.15, quando debutterà Il Circolo dei Mondiali con Alessandra De Stefano e tutta la combriccola amata ne Il Circolo degli Anelli. A seguire ancora Mondiali con la Bobo Tv – format Instagram diventato ora tv con Bobo Vieri, Antonio Cassano, Daniele Adani e Nicola Ventola – per una programmazione che sarà all’insegna del calcio fino alla fine del Mondiale.

Tornando a Striscia la Notizia, si testa dunque il campione del Milan in una puntata di ‘assaggio’: chissà che non possa entrare poi stabilmente nella squadra del ‘Bancone’ del Tg di Ricci.