Stefano Cainelli: chi è il fratello gemello di Chiara del Grande Fratello 2025
Età, lavoro, Instagram, origini, studi, tatuaggi, curiosità, passioni, fidanzata di Stefano Cainelli gemello di Chiara del Grande Fratello
Nella puntata di stasera del 10 marzo del ‘Grande Fratello 2025′, Chiara Cainelli, candidata come terza finalista assieme a Stefania Orlando, Mariavittoria Minghetti, Zeudi Di Palma e Shaila Gatta, riceverà una sorpresa. Nel comunicato stampa ufficiale con le anticipazioni dell’ultimo appuntamento, si legge che “Chiara sarà la protagonista di una dolce sorpresa: potrà riabbracciare il fratello gemello Stefano al quale è legata da un rapporto speciale”.
Il fratello gemello si chiama Stefano Cainelli.
Conosciamolo meglio:
Chi è Stefano Cainelli fratello gemello di Chiara del Grande Fratello 2025? Età, lavoro, Instagram
Stefano, come si evince dal suo profilo Instagram @stefano_cainelli9 è nato il 9 aprile 1999 sotto il segno dell’Ariete. Ha 26 anni. Vive a Trento. Ama la cura dell’aspetto fisico, i viaggi, la natura. Ha diversi tatuaggi sul suo corpo. Ad oggi, però, non si conosce il suo lavoro o se studi ancora.
Chi è Chiara Cainelli del Grande Fratello 2025? La scheda ufficiale
Chiara Cainelli, ha 25 anni, di Trento, è nata da padre tedesco e madre boliviana (è nata il 09 aprile 1999). Ex campionessa di scacchi, ama anche leggere, dipingere, ascoltare musica e andare in palestra.Racconta di aver vissuto un’adolescenza “molto turbolenta” e di essere sempre stata una bambina ribelle alla quale non sono mai piaciute le regole.
Chiara ha un gemello che lei descrive come timido e sensibile, il suo esatto opposto, con il quale ha un bellissimo rapporto. Dopo il diploma, con la volontà di diventare indipendente, ha subito iniziato a lavorare, e oggi gestisce insieme alla madre un banco al mercato di Trento.
In TV è apparsa a Uomini e Donne per circa 1 mese nel 2020. Attualmente single, la sua ultima relazione è terminata a causa di un tradimento da parte del fidanzato. Chiara vorrebbe partecipare a Grande Fratello per mettersi alla prova e testare i suoi limiti, vorrebbe farsi conoscere e vivere un po’ di spensieratezza.
Foto ! “per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy”