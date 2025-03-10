Stefano Cainelli: chi è il fratello gemello di Chiara del Grande Fratello 2025

Nella puntata di stasera del 10 marzo del ‘Grande Fratello 2025′, Chiara Cainelli, candidata come terza finalista assieme a Stefania Orlando, Mariavittoria Minghetti, Zeudi Di Palma e Shaila Gatta, riceverà una sorpresa. Nel comunicato stampa ufficiale con le anticipazioni dell’ultimo appuntamento, si legge che “Chiara sarà la protagonista di una dolce sorpresa: potrà riabbracciare il fratello gemello Stefano al quale è legata da un rapporto speciale”.

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Il fratello gemello si chiama Stefano Cainelli.

Conosciamolo meglio:

Chi è Stefano Cainelli fratello gemello di Chiara del Grande Fratello 2025? Età, lavoro, Instagram

Stefano, come si evince dal suo profilo Instagram @stefano_cainelli9 è nato il 9 aprile 1999 sotto il segno dell’Ariete. Ha 26 anni. Vive a Trento. Ama la cura dell’aspetto fisico, i viaggi, la natura. Ha diversi tatuaggi sul suo corpo. Ad oggi, però, non si conosce il suo lavoro o se studi ancora.

Chi è Chiara Cainelli del Grande Fratello 2025? La scheda ufficiale

Chiara Cainelli, ha 25 anni, di Trento, è nata da padre tedesco e madre boliviana (è nata il 09 aprile 1999). Ex campionessa di scacchi, ama anche leggere, dipingere, ascoltare musica e andare in palestra.Racconta di aver vissuto un’adolescenza “molto turbolenta” e di essere sempre stata una bambina ribelle alla quale non sono mai piaciute le regole.

Chiara ha un gemello che lei descrive come timido e sensibile, il suo esatto opposto, con il quale ha un bellissimo rapporto. Dopo il diploma, con la volontà di diventare indipendente, ha subito iniziato a lavorare, e oggi gestisce insieme alla madre un banco al mercato di Trento.

In TV è apparsa a Uomini e Donne per circa 1 mese nel 2020. Attualmente single, la sua ultima relazione è terminata a causa di un tradimento da parte del fidanzato. Chiara vorrebbe partecipare a Grande Fratello per mettersi alla prova e testare i suoi limiti, vorrebbe farsi conoscere e vivere un po’ di spensieratezza.

Foto ! “per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy”