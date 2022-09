Sophia! è il documentario in onda su Rai 1 stasera, martedì 20 settembre 2022 in prima serata (ore 21:25). Nel giorno del suo ottantottesimo compleanno la rete ammiraglia Rai dedica un ritratto inedito dell’attrice romana, una celebrazione della carriera e il mito stesso della grande attrice. Un viaggio alla scoperta della sua vita, narrata da lei stessa in prima persona, attraverso materiali di repertorio, foto rarissime, filmati inediti, interviste radiofoniche e televisive, italiane ed internazionali, con il commento di sei attrici italiane che con la Diva hanno un rapporto personale di stima ed amicizia.

Il doc è diretto da Marco Spagnoli, già candidato tre volte al David di Donatello per il miglior documentario e vincitore di un Nastro d’Argento, scritto da Simona Sparaco e dallo stesso Spagnoli, prodotto da Marco Durante, Presidente di LaPresse, con Rai Documentari e Luce Cinecittà.

Sophia! su Rai 1, cosa vedremo

Quello che si vedrà è una narrazione intima ed epica della nascita e dell’affermazione della persona e icona Sophia Loren: dall’amore per Carlo Ponti, al flirt con Cary Grant, la devozione per Vittorio De Sica, l’amicizia e la complicità professionale con Marcello Mastroianni, la caparbietà con cui ha voluto a tutti costi diventare madre, la vittoria di molti premi internazionali, ne fanno una diva e icona del cinema internazionale stimata in tutto il mondo.

Sono tanti i periodi che si racconteranno, dall’Italia della Seconda Guerra Mondiale ad oggi, tra miserie e splendori, povertà e ricchezza, vivendo da vicino la favola di una sorta di Cenerentola post moderna: i numerosi premi vinti, i grandi nomi del cinema che l’hanno diretta come Charlie Chaplin, Stanley Donen e Robert Altman e di lavorare al fianco di divi come Marlon Brando, Charlton Heston, Peter Sellers.

Ne raccontano e analizzano l’eredità artistica e spirituale: Claudia Gerini, Matilde Gioli, Margareth Madè, Ludovica Nasti, Lina Sastri e Valeria Solarino. Il tutto nel tempio dello spettacolo: gli studi di Cinecittà, culla artistica della Loren.

E’ qui che la si vede camminare con un abitino rosso, giovanissima, ignota e speranzosa, ed è ancora qui, oltre sessant’anni più tardi, che altre attrici riflettono sulla sua figura, le sue qualità uniche e fuori dal tempo.

Sophia! su Rai 1, le dichiarazioni del direttore di Rai Documentari e del produttore

Fabrizio Zappi, direttore di Rai Documentari evidenzia l’eccellenza del documentario: “Partecipare alla realizzazione di questo riuscito omaggio alla nostra diva più grande è stato per noi un privilegio, oltre che un’iniziativa esemplare sul piano editoriale, poiché sposa il ritratto di una donna italiana amata e stimata in tutto il mondo con la costruzione di un affresco della nostra società, che ripercorre tutta la seconda metà del secolo scorso”.

Nella giornata di ieri, lunedì 19 settembre, Sophia! è stato presentato al Galà del Cinema e della Fiction di Napoli per l’anteprima nazionale. Il produttore Marco Durante ha dichiarato: “Sono molto orgoglioso che l’avventura de LaPresse nel campo della produzione audiovisiva inizi raccontando la carriera della più grande diva del cinema italiano”.

LaPresse infatti arricchisce il documentario con un folto archivio di foto (ben 19mila scatti) e video.

“Sono contento che in questa avventura abbiamo potuto coniugare la grande tradizione professionale della nostra azienda con l’entusiasmo e la passione del regista, degli sceneggiatori e di tutto il team, in collaborazione con le più importanti realtà dell’industria culturale audiovisiva italiana come Rai Documentari e Luce Cinecittà.”

Sophia! su Rai 1, dove vederlo

Il documentario sarà in onda oggi, 20 settembre 2022 su Rai 1 in HD. Visibile anche per gli abbonati a Sky e chi possiede la piattaforma Tivusat. In streaming sul sito di Rai Play nella sezione dirette, oppure disponibile sullo stesso portale in concomitanza con la messa in onda del programma.