Sognando Ballando con Le Stelle: cast ufficiale, regolamento quando inizia, giuria

C’è grande attesa per Sognando Ballando con le Stelle, lo spin-off celebrativo per i vent’anni del talent show condotto da Milly Carlucci.

Ballando con le Stelle ha compiuto vent’anni. Tanti ne sono passati da quell’8 gennaio 2005, giorno dell’esordio assoluto per il talent show condotto da Milly Carlucci. Un traguardo importante per il più longevo tra i varietà Rai attualmente in onda che per celebrare il ventennale è pronto a tornare con l’atteso spin-off Sognando Ballando con le Stelle.

Ospite da Caterina Balivo, la conduttrice di Ballando ha svelato alcuni dettagli del nuovo programma che vedrà un gruppo di ballerini professionisti impegnati a sfidarsi a tutta danza– ovviamente sotto lo sguardo attento della storica giuria – per la conquista di un posto da maestro o maestra nella versione classica di Ballando con Stelle. Ecco chi c’è nel cast, a cominciare dai giurati, e quando inizia Sognando Ballando con le Stelle.

Sognando Ballando con le Stelle, quando inizia e chi c’è nel cast

Appuntamento a venerdì 9 maggio in prima serata su Rai 1 per Sognando Ballando con le Stelle, show in quattro puntate evento. Alla conduzione dello spin-off celebrativo troveremo naturalmente Milly Carlucci affiancata dall’immancabile Paolo Belli. I cinque giurati come sempre saranno Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Sono previste quattro serate per Sognando Ballando con le Stelle che riunirà alcuni dei concorrenti più talentuosi o amati delle precedenti edizioni, pronti a ritornare in pista per celebrare i vent’anni dello show. Milly Carlucci ha annunciato l’arrivo di grandi personaggi, a partire dal super ospite Francesco Totti. Previsti anche grandi ritorni come quello di Federica Pellegrini, Gabriel Garko, Wanda Nara, Emanuele Filiberto, Iva Zanicchi. Ci sarà anche Bianca Guaccero, ultima vincitrice di Ballando con le Stelle.

A La Volta Buona la conduttrice ha anticipato anche la presenza di una “Milly 2” ovvero Giulia Vecchio, l’attrice che la imita al GialappaShow. Ma lo show, come è naturale che sia, darà soprattutto spazio alle sfide di ballo. Il format prevede due competizioni parallele: una gara tra gli ex concorrenti vip che più hanno lasciato il segno e la sfida tra i dieci nuovi maestri di ballo.

In pista torneranno anche alcuni vecchi maestri. Tra loro Simone Di Pasquale, che indosserà nuovamente gli scarpini per ballare con Hoara Borselli, ricomponendo la coppia vincitrice della prima edizione di Ballando con le Stelle. Milly Carlucci ha fatto anche i nomi di altri volti storici come i ballerini Samuel Peron, Raimondo Todaro, Samanta Togni.

Le dieci coppie di ballerini professionisti pronte a sfidarsi a Sognando Ballando con le Stelle

Spazio infine alle dieci coppie formate dai maestri storici di Ballando con le Stelle insieme ai maestri junior che aspirano a entrare nel cast del programma. Tra questi dieci partecipanti (equamente divisi tra uomini e donne) saranno scelti un vincitore e una vincitrice. Queste le coppie di ballerini pronte a sfidarsi a colpi di passi di danza sul palco di Sognando Ballando con le Stelle: