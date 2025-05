Slitta l’ultima puntata di Domenica In: quando chiude Mara Venier

Domenica 11 maggio ci sarebbe dovuta essere l’ultima puntata di Domenica IN, la conduttrice nel corso dell’appuntamento del 4 maggio si era anche portata avanti con i saluti e invece, a sorpresa, la chiusura del programma è stata posticipata. Un cambio di rotta inaspettato, probabilmente per la stessa padrona di casa, che sembrava quasi aver voluto dare un addio ai telespettatori.

E invece il programma avrà una puntata in più, l’appuntamento di domenica 11 maggio non sarà l’ultimo, ma il programma farà “gli straordinari”. L’ultima puntata di Domenica IN, infatti, sarà il prossimo 18 maggio, una decisione che seguirebbe precise logiche aziendali, ma che – visti i saluti fatti dalla Venier – deve essere stata una sorpresa anche per gli addetti ai lavori, un cambiamento repentino che non era stato pianificato.

Quando va in onda l’ultima puntata di Domenica IN

Ci sarà, quindi, domenica 18 maggio l’ultima puntata di Domenica IN. La notizia è stata riportata da Davide Maggio e pare che sarebbe dovuta alla necessità di far chiudere lo show subito dopo gli Eurovision, probabilmente per dare spazio allo spettacolo musicale con contenuti d’approfondimento all’interno di quello domenicale.

Così Mara Venier dovrà rimandare “le ferie” e condurre ancora un’ultima puntata del programma domenicale. Intanto continuano a essere incerte le sorti di Domenica IN, quella di quest’anno sarebbe dovuta essere l’ultima edizione capitanata dalla conduttrice. Lei stessa nel corso della presentazione dei palinsesti Rai – la scorsa estate – aveva giurato che sarebbe “andata in pensione”, lasciando intendere che non avrebbe più condotto lo show di Rai1.

Ma non era la prima volta che lo diceva e alla fine è sempre tornata, motivo per cui c’è chi spera di poterla ancora vedere al comando dell’appuntamento della domenica. Secondo Davide Maggio, però, la Rai potrebbe decidere di sospendere il programma per dare spazio a un format del tutto nuovo, magar con più conduttori. Un modo per rinnovare il palinsesto che da troppo tempo la domenica è sempre uguale, così ci sarebbe l’idea di un programma multi tematico che potrebbe essere affidato a più volti noti, tra cui la stessa Venier e si vocifera Massimo Giletti.

In questo modo la conduttrice avrebbe un impegno minore, visto che lei stessa aveva espresso l’esigenza di voler lavorare di meno. Al momento si tratta solo di supposizioni che non trovano alcuna conferma. Intanto è attesissima l’ultima puntata di Domenica IN, momento in cui la Venier potrebbe annunciare quali saranno le sue sorti. Già domenica 4 maggio aveva usato parole che erano apparse come un addio, spiegando di aver anticipato i saluti perché poi nella commozione dell’ultimo appuntamento si sarebbe potuta dimenticare qualcosa.

Ora bisognerà capire se svelerà il suo futuro o non si sbottonerà troppo, se così fosse bisognerà attendere la presentazione dei palinsesti ufficiali, che di solito avviene a luglio, per sapere cosa accadrà nella prossima stagione televisiva di Rai1.