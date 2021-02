“Il Bologna purtroppo ha battuto la Lazio 2 a 0”. La gaffe è andata in scena sabato sera nell’edizione serale di Sky Tg24, con la giornalista Valentina Clemente che era impegnata a ricordare i risultati degli anticipi di Serie A. Uno scivolone subito fotografato dalla rete che ha isolato il momento, scatenando così inevitabili reazioni e polemiche.

Il polverone che si è alzato è stato talmente fitto che, quando la mezzanotte era passata da un pezzo, la Clemente si è fatta viva sui social con un messaggio di scuse: “Nel corso dell’edizione delle 20 ho commesso un errore: riferendomi alla vittoria del Bologna sulla Lazio ho pronunciato un ‘purtroppo’ assolutamente non voluto. Chiedo scusa per questo mio spiacevole errore. Non era mia intenzione sminuire il risultato finale”.

Tra le tante critiche che sono continuate a pioverle addosso c’è stato tuttavia il sostegno del conduttore Gabriele Corsi, di fede laziale: “Da laziale penso ‘purtroppo’ anche io”, ha scritto il componente del Trio Medusa. “Da spettatore ti ringrazio perché sapere che c’è chi sa ancora chiedere scusa dà fiducia nel prossimo”.

Il ko della Lazio è arrivato dopo i 4 gol presi in settimana all’Olimpico dal Bayern Monaco, nell’andata dell’ottavo di finale di Champions League.