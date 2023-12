Conferenza stampa di José Mourinho con clamoroso fuori onda. E’ successo a Sky Sport 24, pochi minuti dopo la fine del match tra Bologna e Roma, vinto per 2 a 0 dalla squadra emiliana. Protagonista dello scivolone è stato Marco Nosotti, inviato allo stadio Dall’Ara, proprio come Angelo Mangiante. Ed è a quest’ultimo che Nosotti si è rivolto polemicamente, ovviamente credendo di non avere il microfono aperto.

“Non ha bisogno di sentirsi dire queste leccate di culo”, è stata la frase incriminata, a commento dell’approccio, ritenuto troppo mite e accomodante, adottato dal collega nei confronti dell’allenatore giallorosso.

Le scuse di Nosotti sono arrivate a tre ore di distanza dall’episodio, con un post sui social: “Sono mortificato, ho fatto uno sbaglio e sono profondamente dispiaciuto per il fuori onda di questa sera. Mi scuso con il mio collega Angelo per un commento inopportuno e forse un po’ greve. Un commento da ‘spogliatoio’, forse da ‘divano’ e non da campo. Non ho considerato – e dire che dovrei saperlo bene – che a volte, per arrivare al punto, all’obiettivo di tirare fuori la notizia, ci vuole il giusto approccio. Non sempre essere diretti è la cosa migliore. Angelo poi ha ottenuto la notizia su cui lavoriamo e lavoreremo per giorni. Ho sbagliato e me ne dispiaccio…e abbraccio Angelo”.

Se Nosotti ha parlato, cospargendosi il capo di cenere, nell’arco della serata non è invece arrivata alcuna reazione da Mangiante.