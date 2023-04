Jannik Sinner, il tennista azzurro attualmente n.11 al mondo, oggi, domenica 2 aprile, giocherà la sua seconda finale in un torneo degli ATP Masters 1000, a Miami. Sinner sfiderà il tennista russo, n.5 al mondo, Daniil Medvedev.

Sinner-Medvedev, finale del Miami Open 2023, quindi, andrà in onda oggi in diretta su Sky Sport Tennis (canale 205 di Sky) e in streaming su NOW, a partire dalle ore 19, con il pre-partita che andrà in onda a partire dalle ore 18:30 (in diretta anche su Sky Sport 24). Dalle ore 20, il match andrà in onda in diretta anche su Sky Sport Uno (canale 201 di Sky), subito dopo il Gran Premio d’Argentina della MotoGP.

La telecronaca della finale sarà a cura di Elena Pero e Paolo Bertolucci mentre il pre e il post-partita saranno condotti da Eleonora Cottarelli, con Filippo Volandri, Paolo Bertolucci e Ivan Ljubicic.

La finale tra Sinner e Medvedev sarà visibile in chiaro solamente in differita, sul canale Super Tennis, a partire dalle ore 21:30.

Nel Miami Open 2023, 38esima edizione del torneo dell’ATP Tour Masters 1000 e secondo Masters 1000 di questa stagione, Jannik Sinner è giunto alla finale dopo aver battuto il serbo Laslo Djere al secondo turno, il bulgaro Grigor Dimitrov al terzo turno, il russo Andrej Rublëv al quarto turno, il finlandese Emil Ruusuvuori ai quarti di finale e lo spagnolo Carlos Alcaraz, detentore del titolo, alle semifinali. La semifinale tra Sinner e Alcaraz verrà tramessa in replica, sempre su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, a partire dalle ore 15:30.

I precedenti tra Sinner e Medvedev, fino ad ora, sono cinque e sono tutti a favore del tennista russo. L’ultimo precedente risale a quest’anno, alla finale di ATP 500 di Rotterdam vinta da Medvedev, giocatasi lo scorso 19 febbraio.

In carriera, Sinner ha vinto 7 titoli, 6 tornei ATP 250 e un torneo ATP 500, e ha perso due finali, la precitata finale di Rotterdam e la finale del Miami Open del 2021 contro Hubert Hurkacz.