Sinner-Djokovic, oggi il tennista azzurro giocherà per la prima volta la finale delle ATP Finals: dove vedere il match in diretta.

Oggi pomeriggio, Jannik Sinner avrà l’occasione di diventare il primo tennista italiano a vincere le ATP Finals, il torneo conclusivo dell’ATP Tour al quale prendono parte i migliori 8 tennisti della stagione. Per la terza edizione consecutiva, l’evento si è svolto in Italia, al PalaAlpitour di Torino: iniziato lo scorso 12 novembre, oggi si terranno le due finali, la finale del torneo di singolare e quella di doppio.

Il tennista altoatesino, numero 4 al mondo, ha chiuso la Round Robin al primo posto con tre vittorie su tre match: Sinner ha battuto nell’ordine Stefanos Tsitsipas nel primo match, ha infranto il tabù Novak Djokovic nella seconda partita, battendo il numero 1 al mondo per 2-1 (diventando anche il primo tennista italiano a battere due numeri 1 del mondo, dopo la vittoria contro Alcaraz nei Masters 1000 di Miami 2023) e nel terzo match, ha avuto la meglio sul danese Holger Rune, battuto anche lui per la prima volta.

In semifinale (primo italiano a giocare in una semifinale delle ATP Finals), Sinner ha avuto la meglio su Daniil Medvedev con il risultato finale di 2-1, battendo il tennista russo per la terza volta consecutiva.

Dopo la vittoria nel girone, quindi, Sinner affronterà nuovamente Djokovic, questa volta in finale.

Ricordiamo che Sinner, quest’anno, è arrivato in semifinale a Wimbledon, ha raggiunto i quarti di finale negli altri tre Slam (Australian Open, Roland Garros e US Open), ha vinto 4 tornei ATP, un Masters 1000 (Canadian Open), due ATP 500 (China Open e Vienna Open) e un ATP 250 (Open Sud de France), ed è arrivato in finale anche in altri due tornei, il Masters 1000 di Miami e l’ATP 500 di Rotterdam.

Sinner-Djokovic, finale: tv

Il match tra Jannik Sinner e Novak Djokovic sarà visibile sulla Rai e su Sky.

Per quanto riguarda la Rai, il match andrà in onda su Rai 2 a partire dalle ore 18. La finale sarà visibile in streaming anche su RaiPlay. La telecronaca sarà a cura di Marco Fiocchetti, con il commento tecnico di Adriano Panatta. In studio, ci sranno Cristina Caruso, Rita Grande e Paolo Canè.

Sinner-Djokovic andrà in onda anche su Sky, precisamente sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. La telecronaca sarà affidata a Elena Pero, con il commento tecnico di Paolo Bertolucci.

Prima e dopo il match, su Sky andrà in onda Studio ATP Finals, l’approfondimento condotto da Eleonora Cottarelli e Angelo Mangiante, con la partecipazione di Filippo Volandri e Ivan Ljubicic.

Alle ore 15, inoltre, sempre su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, andrà in onda anche la finale del torneo di doppio, tra Marcel Granollers/Horacio Zeballos e Rajeev Ram/Joe Salisbury.