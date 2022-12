Sinisa Mihajlovic: il ricordo sui social

La morte di Sinisa Mihajlovic, avvenuta, oggi, venerdì 16 dicembre 2022, ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo del calcio (e non solo) tra tifosi, ex compagni di squadra, autorità della politica (come il leader del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte ed il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni ed ancora Matteo Salvini ed Enrico Letta), personaggi del mondo dello spettacolo. Sui social, il nome dell’allenatore del Bologna è finito subito in tendenza su Twitter conquistando il primo posto. Non sono mancati gli attestati di stima e affetto da parte di celebrities che, negli anni, hanno conosciuto il campione e voluto offrire il proprio ricordo e vicinanza emotiva alla famiglia.

Abbiamo raccolto i messaggi più significativi:

Ho appena letto… Che enorme dispiacere… La tua forza rimarrà per sempre un esempio… Ciao campione ❤️ #Mihajlovic pic.twitter.com/MOF4AKDNWL — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) December 16, 2022

Un pensiero d’amore a chi rimane. ❤️rip grande uomo #Mihajlovic pic.twitter.com/r4Gm08CtPj — sonia bruganelli (@SBruganelli) December 16, 2022

Un abbraccio sincero alla famiglia❤️ #Mihajlovic pic.twitter.com/PU3DyvDbsC — Lorella Cuccarini (@LCuccarini) December 16, 2022

Che la terra ti sia lieve. 🙏 #Mihajlovic pic.twitter.com/2zLhdeZuAP — Myrta Merlino (@myrtamerlino) December 16, 2022

Addio guerriero.

Ho avuto il privilegio di conoscerti con la tua meravigliosa famiglia , ho avuto modo di apprezzare il condottiero , il leader, l’eroe.

L’eroe che come tanti come tutti affronta la vita con tutto ciò che anche di orribile riserva con il sorriso . Vicino a tua moglie e ai tuoi figli

Grazie dell’esempio che hai dato.

Il tuo carattere, la tua tempra e la tua storia resteranno a lungo negli occhi di chi come tantissimi di noi ama il gioco del calcio ma non solo. Il tuo modo di lottare contro questo terribile male non resterà comunque vano, hai dato forza e coraggio a chi ne aveva e ne ha tutt’ora bisogno. Un grandissimo grazie poi te lo dobbiamo in molti, soprattutto per l’uomo che sei stato, quel uomo che nostalgicamente mi ricordava e mi ha sempre ricordato gli uomini di altri tempi, cioè quelli migliori. Che la terra ti sia lieve Sinisa, classe, educazione e coraggio saranno sempre il tuo marchio di fabbrica, unite ovviamente al tuo straordinario modo di calciare e segnare calci di punizione.

P.S. Condoglianze a famiglia, parenti e affetti vari.