Simone Di Pasquale: età, moglie e figli, dove vive, carriera e vita privata

Dici Ballando con le Stelle e non puoi non pensare a Simone Di Pasquale, uno dei ballerini più iconici del talent show condotto da Milly Carlucci, il più longevo tra i varietà Rai attualmente in onda. La prima edizione del programma che vede sfidarsi coppie di celebrità e di ballerini professionisti andò in onda per la prima volta nel gennaio 2005. E a vincere la prima edizione di Ballando fu proprio Di Pasquale, in coppia con Hoara Borselli.

L’avventura iniziata vent’anni fa con Ballando prosegue oggi sotto altre forme. Ma già da diversi anni – dal 1998 – il ballerino romano faceva coppia con un’altra stella dello show di Rai 1: la ballerina russa, naturalizzata italiana, Natalia Titova, arrivata al secondo posto nell’edizione iniziale del 2005, dove danzava al fianco di Francesco Salvi. Insieme i due si sono affermati come coppia di ballo a livello internazionale.

Simone Di Pasquale, la carriera del ballerino diventato famoso in tv

Simone Di Pasquale, come anticipato, è romano. Nato a Roma il 27 febbraio 1978, durante l’infanzia cresce perlopiù con la zia a causa dei molti impegni lavorativi dei genitori commercianti. Con i genitori Simone – che finirà per diplomarsi in ragioneria – trascorre molto tempo il sabato sera. Mamma e papà infatti sono appassionati di ballo e lo portano sempre con loro.

Così il piccolo Simone – il minore di casa Di Pasquale, avendo una sorella e un fratello più grandi di lui rispettivamente di 14 e 11 anni – in queste occasioni si diverte a ballare con gli altri bambini. La passione per la danza scatta subito e a nove anni, nel 1987, inizia la prima lezione di ballo. Almeno fino a 14 anni affianca alla danza sport come il calcio, il karate e il tennis.

Con l’entrata nel mondo del ballo comincia per Simone un percorso molto duro che lo porta a partecipare alle competizioni di danza sportiva. Dal 1998, lo abbiamo detto, lo troviamo in coppia con Natalia Titova, con la quale fino al 2008 partecipa a diverse competizioni internazionali. Anni prima, nel 2000, Simone Di Pasquale aveva aperto una propria scuola di danza a Roma, alla quale si aggiunge una società per l’organizzazione di eventi.

Nel 2004 la coppia Di Pasquale-Titova raggiunge importanti traguardi internazionali, tra i quali spicca il primo posto al prestigioso Rising Stars UK. L’anno successivo è quello dell’approdo a Ballando con le stelle, il programma che lo vede vincitore della prima edizione insieme a Hoara Borselli, dove sarà maestro e ballerino fino al 2021. Tra il 2006 e il 2009 Di Pasquale figura come ospite in vari programmi Rai come Il treno dei desideri.

Nel 2007 è giurato a Miss Italia e lo troviamo anche come primo ballerino in Miss Italia nel Mondo. Partecipa anche a una puntata della fiction Don Matteo 6. Prende parte inoltre a tour musicali e tra il 2006 e il 2008 è in giro per l’Italia con La febbre del sabato sera (dove interpreta Tony Manero). Il 2008 è l’anno del Hairspray – Grasso è Bello!. Insieme ad altri ballerini del cast, nel 2014 partecipa al tour canadese di Ballando con le stelle (Balla con Milly).

Durante Ballando con le stelle 14 partecipa come inviato dietro le quinte per ItaliaSì di Marco Liorni. Nel 2020 si ritira da ballo professionistico. Due anni dopo Di Pasquale è tra i partecipanti alla terza edizione de Il Cantante mascherato (con la maschera del Drago). Sempre nel 2022 torna a far parte del cast di Ballando in veste di commentatore (nel ruolo di “tribuno”) insieme alla collega Sara Di Vaira.

Samuele Di Pasquale, la vita privata

A lungo Simone Di Pasquale – dal 1998 al 2005, anno dell’esordio in Ballando con le stelle – è stato legato sentimentalmente alla sua partner artistica Natalia Titova. La ballerina russa trova poi un nuovo amore con l’ex campione di nuoto Massimiliano Rosolino, conosciuto proprio durante il talent di Rai 1. Di Pasquale nel 2021 ha dovuto smentire alcune voci su un presunto flirt con una concorrente del programma (Lucrezia Lante della Rovere).

Nel 2018 il volto di Ballando con le stelle conosce Maria Di Stolfo, insegnante di scuola elementare a Roma che in passato ha partecipato anche a importanti concorsi di bellezza (raggiungendo nel 2007 le pre-finali di Miss Italia nel 2007 e ottenendo la fascia di Miss L’auraBLU Moda Mare Puglia).

L’amore tra Simone e Maria non è sbocciato subito («Ci siamo ritrovati e innamorati grazie al padel», ha raccontato il ballerino), ma cinque anni dopo il primo incontro. I due non sono ancora sposati. A maggio 2024 Simone e Maria sono diventati genitori del piccolo Gabriele. Per Maria si tratta il secondo figlio dopo Tiziano, avuto da un precedente matrimonio.