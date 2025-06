Simone De Pasquale, da Ballando con le Stelle a Un Posto al sole: chi interpreterà

Nel cast della più longeva soap di casa nostra sta per debuttare una vecchia conoscenza degli amanti di Ballando con le stelle: l’ex maestro di ballo Simone Di Pasquale. Ma chi interpreterà in Un Posto al Sole?

«Simone di Pasquale diventerà un attore di Un posto al sole», ha rivelato Milly Carlucci dopo l’esibizione del maestro di ballo romano nella prima puntata di Sognando Ballando con le stelle, lo spin-off del talent andato in onda a maggio per celebrare i vent’anni di Ballando. Tutto è nato, ha spiegato il diretto interessato a TV Sorrisi e Canzoni, da una cena a casa di Nina Soldano, l’interprete di Marina Giordano nella popolare soap di Rai 3.

Nel chiacchierare di Un Posto al Sole e di Ballando con le stelle, nell’ex maestro dello show di Rai 1 è nato il desiderio di cimentarsi con una nuova sfida: quella della recitazione. Qualche giorno dopo Di Pasquale si è presentato per il provino che lo ha fatto entrare nel cast della soap ambientata a Posillipo. Ma chi interpreterà il ballerino diventato noto per la sua partecipazione a Ballando?

Quale personaggio interpreterà Simone di Pasquale in Un Posto al Sole

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole il pubblico troverà Simone Di Pasquale ancora una volta nelle vesti di un maestro di danza. Solo che nelle trame che ruotano attorno a Palazzo Palladini si chiamerà Pasquale Di Simone. Il personaggio interpretato dal vincitore della prima edizione di Ballando con le stelle sarà il maestro al quale si rivolgerà Micaela (alias Gina Amirante) per imparare i balli caraibici.

Gli inizi tra i due non saranno dei migliori. Pasquale dovrà fare i conti con l’atteggiamento arrogante di Micaela. Il maestro però manterrà la calma. Così riuscirà ad andare oltre e a capire che l’arroganza non è altro che la maschera con cui la gemella di Manuela nasconde la propria fragilità. Così cercherà di farle capire che deve guardarsi dentro e che se vuole imparare a ballare dovrà fidarsi di lui e seguirlo.

Nei prossimi appuntamenti con Upas a inizio giugno Micaela infatti farà ritorno a Napoli, determinata a riprendersi quanto le è stato tolto. Il suo ritorno coinciderà con il debutto del nuovo personaggio di Pasquale De Simone. Il loro incontro darà il via a un rapporto difficilmente prevedibile. Micaela si troverà a fare i conti con un tipo d’uomo ben diverso da quelli a lei abituali e che la costringerà a mettersi in discussione.

Il ritorno di Micaela porterà scompiglio a Palazzo Palladini, a partire da Manuela che lo vivrà come un pericolo per il suo nuovo equilibrio. Samuel precipiterà in crisi di sentimenti e Serena ancora una volta si ingegnerà per mediare. Non si sa bene come prenderà la cosa Jimmy, ma la realtà è che sua madre lo ha abbandonato per l’ennesima volta. In mezzo a tutta questa confusione avverrà l’incontro con Pasquale De Simone.

Svolta in arrivo per Micaela?

Il maestro di ballo potrebbe rappresentare un punto di svolta per Micaela. Non solo – o non tanto – sul piano sentimentale, ma soprattutto su quello umano e della sua crescita personale. Micaela si avvicinerà a Pasquale per imparare i balli caraibici a scopo di distrazione e per competere con Gabriela. Ma fin dai primi passi in sala scatterà qualcosa tra i due.

Superate le prime difficoltà dovute all’atteggiamento irritante di Micaela, Pasquale saprà leggerla dentro rivelandosi per lei non solo un maestro di danza, ma una guida a 360 gradi. Non si esclude che tra i due non possa nascere una storia d’amore, anche se i tempi sono ancora prematuri per avere certezze a questo riguardo.