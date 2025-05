Simona Ventura, perché la Rai le ha tagliato il compenso

La Rai ha deciso di ridurre “lo stipendio” a Simona Ventura, la notizia è stata riportata da Adkronos ma al momento non ci sono ne conferme ne smentite da parte della conduttrice e dell’azienda di viale Mazzini. Pare che la decisione sia dipesa proprio dal fatto che super Simo abbia scelto di accettare il ruolo di opinionista a L’Isola dei Famosi, che andrà in onda sulla rete concorrente della tv di Stato, Mediaset.

La Ventura aveva deciso di rifiutare la conduzione de L’Ignoto, un adventure game che sarebbe dovuto andare in onda in prima serata su Rai 2 ad autunno. Ha però scelto di accettare l’offerta Mediaset e questo, dunque, potrebbe aver spinto la Rai a decurtarle parte del compenso pattuito.

Cosa sta succedendo tra la Rai e Simona Ventura

Secondo quanto riportato da Adnkronos pare che la Rai abbia deciso di ridurre il compenso di Simona Ventura. Gli accordi con la conduttrice, che è al timone del programma Citofonare Rai2 assieme a Paola Perego, inizialmente fossero che avesse anche un altro impegno in prima serata oltre a questo. Poiché la cosa non sarebbe andata in porto e intanto la conduttrice ha preso un altro impegno televisivo, le sarebbe stata decurtata una parte del suo cachet.

Sebbene non ci siano conferme o smentite ufficiali, i rumors sulla questione sono diventati sempre più insistenti. La Ventura, inoltre, non è la prima volta che fa una richiesta di deroga alla Rai, già ha chiesto di poter partecipare al Tavolo di Che Tempo che fa come ospite fissa- in onda su Canale Nove – per questa stagione e per la prossima. Adesso migrerà su Mediaset per l’appuntamento serale dell’Isola dei Famosi e dunque andrà su una rete che è diretta concorrente della Tv di Stato.

Pare che l’azienda di viale Mazzini abbia però posto una conduzione per la presenza della Ventura come opinionista all’Isola dei Famosi, chiedendo che il reality non andasse in onda il lunedì, giornata troppo vicina alla domenica, in cui va in onda Citofonare Rai2. Così super Simo si prepara a tornare in un programma di cui prima è stata conduttrice e poi concorrente, chi meglio di lei conosce le dinamiche del gioco e le potrà commentare? Pare, infatti, che la notizia della sua presenza sia già stata accettata con grande entusiasmo da parte dei fan del programma.

Quando va in onda L’Isola dei Famosi

Intanto L’Isola dei Famosi inizierà questo martedì 7 maggio su canale Cinque, a condurlo ci sarà Veronica Gentili ed è stato scelto un cast molto variegato, che promette di regalare dinamiche davvero interessanti. Mediaset ha deciso di puntare tutto sulla giornalista, che alla conduzione de Le Iene ha fatto un ottimo lavoro. Al suo fianco in quest’avventura del tutto nuova per lei, che viene dal mondo dell’informazione, ci sarà Simona Ventura come opinionista e Pierpaolo Pretelli nel ruolo di inviato dall’Honduras.