Simona Ventura torna su Rai2 il 5 ottobre per l’evento Fenomeno Ferragni, con un’intervista a Chiara Ferragni che seguirà la messa in onda del film-documentario Unposted. Blogo ha incontrato la conduttrice a margine della conferenza stampa di presentazione della serata e le ha chiesto lumi a proposito del suo futuro sul piccolo schermo.

Il direttore Ludovico Di Meo ha detto che non si può svelare niente, però un programma nuovo tutto mio c’è. Andrà in onda in primavera, o magari anche un po’ prima, in prima serata. Sinceramente, ho trovato una pace dei sensi meravigliosa. Da quando sono contenta di quello che faccio, arrivano le proposte, grazie a Dio, faccio tante cose, le diversifico. Non ho ansia da telefono che non squilla – a parte che ha sempre squillato. Il direttore mi vede in progetti nuovi e io sono d’accordo.

Il nuovo programma, probabilmente un talent, non sarà certamente un reality tradizionale al cui timone in passato siamo stati abituati a vedere la Ventura:

I reality potranno arrivare, ma in una maniera completamente nuova. Sono ben felice che si ricordino sempre le mie cose, ma non so se oggi sarei in grado di fare un reality come lo facevo dieci anni fa. Il pubblico è più abituato ai reality in registrata, perché hanno un ritmo del racconto molto più veloce. Anche se quelli in diretta a me piacciono molto, per esempio mi piace molto il Grande Fratello Vip e la conduzione di Alfonso Signorini.

Rispetto ai suoi impegni televisivi più recenti, ecco cosa ha detto ai nostri microfoni SuperSimo:

La Domenica/Settimana Ventura? Quest’anno l’avrei voluto riprendere, perché secondo me questi programmi assumono interesse per il pubblico nella serialità, quest’anno sarebbe andato meglio, ma non c’erano i soldi. Rai 2 sta concentrando le sue risorse nella prima serata e si vede, visto che vanno benissimo. Sono contenta di essere lì. The Voice? Per il momento mancano un po’ di soldi, però magari i soldi arrivano. Speriamo!

Qui sopra il video integrale dell’intervista a Simona Ventura.