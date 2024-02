Quattro ragazzi in un campo avventura scoprono uno strano oggetto con particolari poteri

Sappiamo ormai da tempo che i teen drama, sebbene abbiano come target di riferimento i più giovani, siano capaci di attirare anche il pubblico più adulto. Chissà cosa succederebbe se a questo genere si affiancasse quello fantascientifico: una domanda a cui dà una risposta Silverpoint, la nuova serie tv disponibile da venerdì 23 febbraio 2024, su RaiPlay. Per saperne di più, proseguite nella lettura!

Silverpoint RaiPlay, la trama

La serie parte nel 1997, quando quattro giovani spariscono misteriosamente in un bosco vicino al campo avventura Silverpoint, in Inghilterra. Ventitré anni dopo, un gruppo di amici che sta frequentando Silverpoint fa una strana scoperta: un misterioso strumento che sembra generare fenomeni di magnestismo e teletrasporto.

Curiosi di saperne di più, i giovani s’imbattono in un’avventura che li porterà a svelare la verità circa la scomparsa dei quattro ragazzi vent’anni prima e che li metterà davanti ad una sfida in cui la loro amicizia sarà la arma segreta per vincere contro un inaspettato nemico.

Silverpoint RaiPlay, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della serie sono ventisei, suddivisi in due stagioni da tredici episodi ciascuno, mandati in onda nel Regno Unito da Cbbc, canale della Bcc rivolto ai più piccoli. RaiPlay li mette tutti a disposizione nella giornata di venerdì 23 febbraio.

Silverpoint RaiPlay, cast

Il cast della serie tv è composto da giovanissimi attori ed attrici.

Oliver Cunliffe è Louis;

Maiya Silveston è Kaz;

Katy Byrne è Meg;

Krish Misra è Glen;

Aoife Hughes è Bea;

Scarlett Rayner è Alice;

Jordan Adene è Finn;

Claire Goose è Steph;

Liam McMahon è Daniel;

Fayez Bakhsh è Fisher;

Skye McClenaghan è Maeve;

Emily Flain è Emma;

Ellen Taylor è Carrie;

Maariya Razzaq è Yasmin;

Noah Manzoor è Jay;

Kalli Tant è Dev;

Florisa Kamara è Meena;

Charlie Banks è Kai;

Alis Waters è Isabel;

Lucy Chambers è Monika;

Keira Chansa è Faye;

Padraig McCormack è Luka;

Frances Mayli McCann è Charlotte.

Silverpoint RaiPlay, sceneggiatori

I creatori della serie tv sono Lee Walters e Steven Andrew, già alle prese in passato con altre serie tv inglesi per ragazzi.

Silverpoint, dove vederlo?

È possibile vedere la serie tv in esclusiva su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.