Settestorie, le nuove puntate su Rai 1: si parte con Giuseppe Conte

Monica Maggioni torna su Rai 1 con le nuove puntate di Settesorie, che occupano la seconda serata del lunedì da oggi, 5 ottobre 2020. Un primo ciclo di appuntamenti è andato in onda questa estate, ma ora il programma torna in una versione rinnovata anche nel format, oltre che nello studio ispirato all’iconico Dogville di Lars von Trie.

L’obiettivo dichiarato è quello di accompagnare il pubblico a immergersi in un racconto per immagini con l’intenzione di andare oltre il reportage: ogni puntata si divide in tre parti, ciascuna con una propria marca riconoscibile.

Il primo segmento è quello della “conversazione“: Monica Maggioni mostrerà l’incontro con una grande personalità delle istituzioni, della cultura, dell’arte, dello spettacolo e dello sport, girato in una delle città italiane. Il format da cui è tratto è quello de “La conversation secrète”, portato al successo in Francia in particolare da Michel Denisot che è riuscito a far rivelare agli intervistati aspetti più riservati e intimi della propria vita passeggiando per Parigi. La versione italiana è prodotta da BluYazmine con la collaborazione di Pesci Combattenti.

Una seconda parte è incentata sull’approfondimento documentaristico, che ha caratterizzato il ciclo estivo del programma.

La terza e ultima parte, invece, è dedicato ai temi più controversi che dividono l’opinione pubblica, con un confronto in studio tra due diverse visioni.

Settestorie, anticipazioni 5 ottobre 2020

Il primo ospite della Conversazione è il premier Giuseppe Conte che si racconta tra pubblico e privato tra le strade di Roma. E attesi nelle prossime puntate ci sono Alessandro Gassmann, l’ex presidente della Corte Costituzionale Marta Cartabia, Franco Gabriell. Nella seconda parte Gianfranco Rosi racconta i suoi tre anni sul confine tra Libia, Siria e Iraq per girare ‘Notturno’, mentre non sono svelati gli ospiti dell’ultimo segmento.

Settestorie è un programma di Monica Maggioni, Roberto Fontolan, Giovanna Boursier, Anna Migotto, Marcello Sorgi, con la regia di Cristiano D’Alisera.