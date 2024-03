Netflix, tutte le nuove serie in uscita ad Aprile 2024

Ad Aprile 2024 Netflix aggiorna il suo catalogo con nuove serie TV e con l’uscita di nuove stagioni delle serie già in onda. Questo mese, la piattaforma offre diverse novità per gli spettatori, con titoli che spaziano in tutti i generi televisivi. Scopri le novità in uscita su Netflix ad Aprile 2024 per trovare la tua nuova serie tv preferita.

Le serie tv su Netflix ad Aprile 2024

Come ogni mese anche ad Aprile non mancano nuove serie tv da vedere su Netflix con titoli che arrivano da tutto il mondo. Tra le serie tv in arrivo ad Aprile su Netflix spicca il debutto di Briganti, nuova serie italiana creata dal collettivo GRAMS (che ha già sviluppato Baby per la piattaforma), ambientata nell’Italia del 1862 quando l’Unità era appena stata raggiunta. Molto attesa anche la serie Ripley con Andrew Scott.

4 Aprile – Ripley miniserie (USA)

Crooks s.1 (Germania)

La mia amica Vampira s.2 (teen)

miniserie (USA) s.1 (Germania) s.2 (teen) 5 Aprile – KiseiJu-La Zona Grigia s.1 (Corea del Sud)

s.1 (Corea del Sud) 10 Aprile – Anthracite miniserie (Francia)

Il Sequestro del volo 601 miniserie (Colombia)

miniserie (Francia) miniserie (Colombia) 11 Aprile – Heartbreak High s.2 (Australia)

Notte di mezza estate miniserie (Norvegia)

Baby Reindee r s.1 (UK)

Ambizione s.3 (Turchia)

s.2 (Australia) miniserie (Norvegia) r s.1 (UK) s.3 (Turchia) 14 Aprile – Eye Love You s.1B (Giappone)

s.1B (Giappone) 18 Aprile – The Upshaws s.5 (USA)

s.5 (USA) 19 Aprile – Extremely Inappropriate! s.1B (Giappone)

s.1B (Giappone) 23 Aprile – Briganti s.1 (Italia)

s.1 (Italia) 25 Aprile – Dead Boy Detectives s.1 (USA)

s.1 (USA) 26 Aprile – Asunta, miniserie (Spagna)

miniserie (Spagna) 30 Aprile – Fiasco s.1 (Francia)

Le serie tv Netflix da non perdere ad Aprile 2024

Guardando ai titoli in arrivo nel corso del mese di Aprile sicuramente l’attenzione è attirata dalla serie italiana in partenza, Briganti, ma anche da Ripley miniserie che racconta la storia di Tom Ripley riletta da Steve Zaillan (The Night Of). Oltre a questi abbiamo provato a selezionare altre serie tv che sulla carta sembrano interessanti e da tenere d’occhio tra quelle in arrivo.

Ripley – miniserie (4 Aprile 2024)

Arriva su Netflix una miniserie che rilegge la storia di Tom Ripley tratta dal romanzo di Patricia Highsmith, truffatore che vive nella New York degli anni ’60 e viene mandato da un uomo ricco in Italia per cercare di riportare a casa il figlio che sta bighellonando senza far nulla. Andrew Scott è il protagonista, accanto a lui Johnny Flynn e Dakota Fanning, nel cast troviamo anche Maurizio Lombardi, Margherita Buy e John Malkovich. La serie è prodotta da Showtime ed Endemol Shine North America.

Kiseiju – La zone Grigia s.1 (5 Aprile 2024)

Un nuovo incubo horror arriva dalla Corea del Sud. Alcune forme di vita parassitarie non identificate vivono negli umani cercando di diventare sempre più potenti.

Anthracite – miniserie (10 Aprile 2024)

La miniserie francese Anthracite parte da un suicidio di massa che avviene nel 1994 sulle Alpi. 30 anni dopo la morte di una donna uccisa in alcuni rituali di una strana comunità, sconvolge l’equilibrio che si era creato con la popolazione locale. Jaro Gatsi, un piccolo criminale che stava cercando di rimettersi in sesto, viene accusato d’omicidio. Cercando di dimostrare la propria innocenza Jaro collabora con Ida, giovane iperconnessa in cerca del padre. Scopriranno che il loro coinvolgimento non è frutto del caso e che ci sono collegamenti con il loro passato.

Baby Reindeer s.1 (11 Aprile 2024)

Richard Gadd è autore e protagonista di Baby Reindeer una serie drama inglese, basata sul suo spettacolo teatrale omonimo. Al centro c’è la relazione distorta tra uno scrittore e una sua stalker.

Briganti s.1 (23 Aprile 2024)

Prodotta da Fabula Pictures e Los Hermanos, Briganti composta da 6 episodi è ambientata nell’Italia del 1862, in particolare nelle zone del Sud dove Filomena, di origini contadine e orfana, si sposa con un ricco possessivo e violento. Scappa nei boschi dove incontra i briganti, portandosi dietro una mappa per l’introvabile oro delle Camicie Rosse che era nelle mani del marito. Un cacciatore di taglie intanto è sulle sue tracce. Filomena e Sparviero vanno alla ricerca del tesoro.

Dead Boy Detectives s.1 (25 Aprile 2024)

Inserita nell’universo di Sandman, tratta dalla saga a fumetti di Neil Gaiman, Dead Boy Detectives è stata creata da Steve Yockey e prodotta da Greg Berlanti. Al centro i “detective dei defunti” Edwin Payne (George Rexstrew) e Charles Rowland (Jayden Revri) che si occupano di risolvere misteri. Insieme affrontano folli avventure, incluso sfuggire a streghe malvagie, all’inferno e alla morte stessa. Ad aiutarli la sensitiva Crystal (Kassius Nelson) e la sua amica Niko (Yuyu Kitamura).

Non solo serie tv su Netflix ad Aprile 2024

Non solo titoli di fiction (e film) in arrivo ad Aprile su Netflix anche cartoni animati come la seconda stagione di Il Trenino Thomas: Grandi Avventure insieme (il 1°) e Cocomelon Nuove avventure s.2 il 22 aprile. Tra gli show il 17 aprile debutta la sesta stagione del reality The Circle: USA. Come ogni mese non mancano documentari e docuserie come Files of the Unexplained: Fenomeni Inspiegabili dal 3 aprile lo stesso giorno di Sulla Scena del Delitto – Berlino.