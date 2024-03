Apple TV+, tutte le nuove serie in uscita ad Aprile 2024

Ad Aprile 2024, Apple TV+ aggiorna il suo catalogo con nuove serie TV e con l’uscita di nuove stagioni delle serie già in onda. Questo mese, la piattaforma offre diverse novità per gli spettatori, con titoli che spaziano in tutti i generi televisivi. Scopri le novità in uscita su Apple TV+ ad Aprile 2024 per trovare la tua nuova serie tv preferita.

Le Serie tv in uscita su Apple TV+ ad Aprile 2024

Apple TV+ continua con la politica di rilascio settimanale degli episodi delle sue serie tv, quindi ad Aprile 2024 prosegue Palm Royale con un nuovo episodio ogni mercoledì, inoltre terminano The New Look il 3 aprile e Manhunt il 19 del mese. Tra le novità del mese il 5 arriva il documentario Girls State sull’esperimento di un gruppo di ragazze che cercano di dar vita a una forma di governo. Mentre le novità che ci aspettano sono:

3 Aprile – Loot s.2

s.2 5 Aprile – Sugar s.1

s.1 12 Aprile – Benjamin Franklin , miniserie

, miniserie 24 Aprile – The Big Door Prize s.2

Loot – Una fortuna – seconda stagione (dal 3 aprile)

Torna Loot la commedia di Alan Young e Matt Hubbard con Maya Rudolph nei panni di una donna divorziata e immensamente ricca. A un anno dal divorzio, Maya guida la sua organizzazione filantropica, è single e indipendente, cercando di mantenere la promessa di donare la sua fortuna. Ad aiutarla c’è Sofia Salinas (Michaela Jae Rodriquez), la direttrice esecutiva della fondazione, che entra in crisi quando incontra Isaac, carismatico architetto di Molly. Nel frattempo, Arthur (Nat Faxon) ha superato i suoi sentimenti per Molly dichiarando di avere abbracciato un atteggiamento più “noncurante” nei confronti della vita, un cambiamento racchiuso in un improbabile braccialetto di pelle. Il 3 aprile saranno rilasciati i primi 2 episodi, il finale è previsto il 29 maggio.

Sugar – prima stagione (5 aprile)

Colin Farrell è il protagonista di Sugar, in partenza il 5 aprile composto da 8 episodi rilasciati settimanalmente. La serie è una rilettura contemporanea dei noir di un tempo con protagonisti un investigatore privato chiamato a indagare sulla scomparsa di Olivia Siegel, l’amata nipote del leggendario produttore di Hollywood Jonathan Siegel. Mentre Sugar cerca di determinare cosa sia successo a Olivia, porterà alla luce anche i segreti della famiglia Siegel, alcuni molto recenti, altri sepolti da tempo.

Benjamin Franklin, miniserie (12 aprile)

Debutta il 12 aprile con i primi 3 episodi (il finale è poi previsto il 23 maggio) Benjamin Franklin miniserie con Michael Douglas nei panni dell’inventore che si imbarca in una missione in Francia per salvare l’indipendenza americana. La sua operazione è considerata ancora oggi tra le più significative iniziative diplomatiche nella storia della nazione.

Apple Tv+ come vedere la piattaforma

Apple Tv+ è la piattaforma di streaming a pagamento di Apple tutta da scoprire. Per accedere ai contenuti è necessario abbonarsi al costo di 9,99€ al mese, chi acquista un dispositivo Apple ha la possibilità di attivare l’abbonamento in modo gratuito per i primi 3 mesi, inoltre Apple TV+ è inclusa nell’abbonamento Apple One con Music, Arcade e il Cloud. Apple Tv+ si può vedere attraverso app sui dispositivi proprietari come iPhone, iPad, iMac ma anche via browser, Fire Stick Tv e Smart Tv compatibili. L’app è anche disponibile su Sky Q permettendo così l’accesso attraverso il decoder Sky.