Sei Nazioni 2024 in tv: il calendario, le partite, dove si gioca, la programmazione intera Sky Sport e i match in chiaro su TV8.

Dal 2 febbraio al 16 marzo, su Sky Sport, e in streaming su NOW, sarà visibile l’edizione 2024 del Guinness Sei Nazioni, il celebre torneo internazionale di rugby al quale partecipano Italia, Francia, Galles, Inghilterra, Irlanda e Scozia, giunto alla 130esima edizione (la 25esima con il format attuale con sei nazionali).

Sky Sport trasmetterà tutte le 15 partite. Il torneo, inoltre, sarà presente su Sky anche l’anno prossimo.

Tutti i match degli azzurri allenati da Gonzalo Quesada andranno in onda su Sky Sport Uno, e in streaming su NOW, ma saranno visibili anche in chiaro, in diretta su TV8.

La squadra di Sky che si occuperà del Sei Nazioni sarà composta da Francesco Pierantozzi, che sarà il telecronista delle sfide più importanti insieme a Federico Fusetti, e Moreno Molla, inviato nel ritiro degli azzurri. Al commento e all’approfondimento, invece, troveremo Diego Dominguez, Andrea De Rossi, Paolo Malpezzi, Alessandro Moscardi e Pippo Frati.

Per quanto concerne i dettagli tecnici, invece, allo Stadio Olimpico di Roma, Sky metterà in campo per le partite dell’Italia 26 telecamere, un drone, la ref-cam (per seguire la partita dalla prospettiva dell’arbitro) e la Robi-cam, che offrirà un’esclusiva visuale aerea.

Anche Sky Sport 24 si occuperà del Sei Nazioni, anche con il tradizionale appuntamento bisettimanale, Obiettivo Rugby Sei Nazioni, in onda ogni lunedì e ogni giovedì (durante il torneo) alle ore 17:45.

Su Sky, infine, andranno in onda anche il Sei Nazioni Under 20 2024 (con l’Italia protagonista dal 2 febbraio) e il Guinness Sei Nazioni femminile 2024 (con le azzurre in campo dal 24 marzo).

Sei Nazioni 2024 in tv: la programmazione Sky Sport e NOW

1° giornata

Venerdì 2 febbraio

Ore 19

Francia-Irlanda

Sky Sport Arena e NOW

Sabato 3 febbraio

Ore 15.15

Italia-Inghilterra

Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, TV8 e NOW

ore 17.45

Galles-Scozia

Sky Sport Arena e NOW

2° giornata

Sabato 10 febbraio

ore 15.15

Scozia-Francia

Sky Sport e NOW

ore 17.45

Inghilterra-Galles

Sky Sport e NOW

Domenica 11 febbraio

ore 16

Irlanda-Italia

Sky Sport Uno, TV8 e NOW

3° giornata

Sabato 24 febbraio

ore 15.15

Irlanda-Galles

Sky Sport e NOW

ore 17.45

Scozia-Inghilterra

Sky Sport e NOW

Domenica 25 febbraio

ore 16

Francia-Italia

Sky Sport Uno, TV8 e NOW

4° giornata

Sabato 9 marzo

ore 15.15

Italia-Scozia

Sky Sport Uno, TV8 e NOW

ore 17.45

Inghilterra-Irlanda

Sky Sport e NOW

Domenica 10 marzo

ore 16

Galles-Francia

Sky Sport e NOW

5° giornata

Sabato 16 marzo

ore 15.15

Galles-Italia

Sky Sport UNO, TV8 e NOW

ore 17.45

Irlanda-Scozia

Sky Sport e NOW

ore 21

Francia-Inghilterra

Sky Sport e NOW